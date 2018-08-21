Археологи-волонтеры раскрыли тайны битвы XVII века

В середине XVII века один из замков Абердиншира (Шотландия) был осажден войсками генерала Монка, подконтрольного Оливеру Кромвелю. Осколки стекол и витражей усеяли город и легли под ноги маршировавших солдат. Именно эти осколки были обнаружены недавно, во время раскопок в замке Фрейзер. Примечательно, что они проводятся волонтерами-любителями под контролем профессиональных археологов. Об этом сообщает The Press and Journal, передает Day.Az со ссылкой на moya-planeta.ru.

Археолог Дэниэл Родс говорит: "Середина XVII века была бурным временем. С 1645 года здесь размещались роялистские войска маркиза Монтроза. Между 1653 и 1655 годами замок был осажден войсками генерала Джорджа Монка, который уничтожил роялистов. Мы нашли большое количество битого стекла, монет и обломков, которые свидетельствуют об этом периоде". Ранее в районе Абердина были найдены доисторические артефактывозрастом 15 000 лет.

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