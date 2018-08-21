Мотоциклист остановил движение, чтобы спасти котёнка - ВИДЕО

Житель Манилы, проезжая на своём мотоцикле по оживлённому участку автомагистрали, успел разглядеть, как маленький котёнок оказался под колёсами, стоящего на светофоре автомобиля, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Кристиан Крехенча (Christian Crehencia), заметив котёнка под колёсами внедорожника, сигналами показал водителю, чтобы он не трогался с места. Затем мотоциклист, забравшись под автомобиль, спас маленького котёнка от неминуемой гибели.

Кристиан снял на видеокамеру, прикреплённую к его обмундированию, момент спасения животного, которое сразу же продемонстрировало свою привязанность к мотоциклисту и наотрез отказалось оставлять своего спасателя.

"Я рад, что оказался в нужном месте, в нужное время, когда котёнку потребовалась помощь. Я бы с удовольствием оставил его у себя, но у меня недавно родился ребенок, у которого аллергия на шерсть, поэтому мы отдали котёнка соседке", - прокомментировал видеоролик Кристиан Крехенча.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

