В Саудовской Аравии раскопали подземные акведуки

На раскопках в Фаиде обнаружили конструкции начала исламской эпохи, передает Day.Az со ссылкой на moya-planeta.ru.

Фаида - это древний город неподалеку от Хаиля, столицы одноименной провинции на севере Саудовской Аравии. Он входит в тройку городов древнего паломнического пути вместе с Басрой и Куфой, сообщает Arab News. Команда археологов обнаружила в поселении древние укрепления, мечеть раннеисламского периода и множество построек между наружными и внутренними стенами крепости. Также были найдены колодцы, соединенные между собой системой подземных акведуков.

Ранее в Саудовской Аравии были найдены необычные сооружения - вытянутые каменные постройки в виде прямоугольников. Ученые затрудняются определить их назначение и дату постройки.

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