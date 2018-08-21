В Саудовской Аравии раскопали подземные акведуки

21 августа 2018 17:59

На раскопках в Фаиде обнаружили конструкции начала исламской эпохи, передает Day.Az со ссылкой на moya-planeta.ru.

Фаида - это древний город неподалеку от Хаиля, столицы одноименной провинции на севере Саудовской Аравии. Он входит в тройку городов древнего паломнического пути вместе с Басрой и Куфой, сообщает Arab News. Команда археологов обнаружила в поселении древние укрепления, мечеть раннеисламского периода и множество построек между наружными и внутренними стенами крепости. Также были найдены колодцы, соединенные между собой системой подземных акведуков.

Ранее в Саудовской Аравии были найдены необычные сооружения - вытянутые каменные постройки в виде прямоугольников. Ученые затрудняются определить их назначение и дату постройки.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az