Ученые доказали наличие льда на Луне

Ученые смогли окончательно доказать наличие водяного льда на поверхности Луны, он был обнаружен на самых темных и холодных ее участках. Об этом передает Day.Az со ссылкой на НТВ.



По утверждению ученых, лед находится на южном и северном полюсах Луны, в тени кратеров - там, где температура не поднимается выше минус 156,5 градусов по Цельсию. Туда из-за небольшого наклона оси вращения спутника никогда не поступает солнечный свет. На опубликованных NASA изображениях расположение льда обозначено синими пятнами.

Исследования лунного льда проводила команда американских ученых из разных университетов. В своей работе они использовали Лунный минеральный картограф, говорится в сообщении NASA.

В 2009 году НАСА заявило, что в полученных в ходе миссии "Аполлон" в 1970-х годах образцов лунной поверхности было обнаружено присутствие воды. Ученые подсчитали, что в одной тонне поверхности Луны может находиться до 946 миллилитров воды. При этом заявлялось, что вода на Луне имеет местное происхождение.