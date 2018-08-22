Болезнь, убившая «Королеву соула» Арету Франклин: как вовремя ее распознать

В США от рака поджелудочной железы скончалась "королева соула" Арета Франклин. О том, чем опасна болезнь и как вовремя ее распознать, расскажет Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В США скончалась "Королева соула" Арета Франклин - первая женщина, чье имя было занесено в Зал славы рок-н-ролла. В ноябре 2008 года журнал Rolling Stone объявил ее величайшей певицей в истории. Франклин было 76 лет, последние восемь из них она боролась с раком поджелудочной железы.

"Арета помогла определить американский опыт, - написал в твиттере бывший президент США Барак Обама. - В ее голосе мы могли почувствовать свою историю, в каждом его оттенке - нашу силу и нашу боль, нашу тьму и наш свет, наши поиски искупления и наше с трудом завоеванное уважение. Пусть Королева соула покоится с миром".

Рак поджелудочной железы встречается довольно редко. Согласно прогнозу Национального института рака США, в 2018 году он будет диагностирован примерно у 55 тыс. американцев, что составляет всего 3,2% новых случаев рака. Однако из этих людей умрут более 44 тыс. - пятилетняя выживаемость с раком поджелудочной железы не превышает 8-9%.

В структуре онкологических заболеваний населения России, по данным Минздрава, в 2015 году рак поджелудочной железы составил 3,3%.

Абсолютное число новых случаев в 2015 году составило 8791 случай среди мужского населения и 8924 случая среди женского населения.

Средний возраст заболевших мужчин - 64,6 года, женщин - 70,3 года. У мужчин рак поджелудочной железы встречается чаще и занимает в структуре общей онкологической заболеваемости девятое место, у женщин - десятое.

Среди распространенных факторов риска - употребление спиртных напитков, курение, обилие жирной и острой пищи, сахарный диабет, цирроз печени, хронический панкреатит, низкая физическая активность. У 10% больных раком поджелудочной железы развитие заболевания связано с наличием известных наследственных синдромов. Наиболее распространенные - синдром Пейтца-Егерса (доброкачественное заболевание, проявляющееся в образовании полипов в тонком и толстом кишечнике), синдром Линча (генетически обусловленное заболевание, при котором наблюдается развитие злокачественных опухолей толстого кишечника) и синдром наследования рака молочной железы и яичников, связанный с мутациями генов BRCA.

На раннем этапе рак поджелудочной железы проявляет симптомы, схожие с признаками многих других заболеваний. Среди них: запор - 13%, слабость - 23%, общее недомогание и вздутие живота - 31%. Развитие диабета часто маскирует эту болезнь. Иногда у человека подозревают язву желудка или заболевание желчного пузыря. Более определенные симптомы рака поджелудочной железы различают в зависимости от места опухоли в поджелудочной железе.

Главные симптомы рака поджелудочной железы - боль и желтуха. Их отмечают у 90% больных. Желтуха - это признак поражения поджелудочной железы злокачественной опухолью. Как правило, желтуху сопровождают светлый кал, темная моча, зуд.

Рак поджелудочной железы коварен - зачастую первые симптомы появляются только на поздних стадиях, когда опухоль сдавливает соседние органы, приводит к перекрытию протоков и интоксикации организма продуктами распада опухоли.

Для выявления опухоли используются УЗИ и компьютерная томография. Эти методы позволяют визуализировать не только распространенность первичной опухолевой массы, но и оценить наличие метастазов и сопутствующих патологий. Для уточнения диагноза используется биопсия опухоли.

При лечении рака поджелудочной железы хирургическое вмешательство имеет смысл лишь при отсутствии метастазов. Также используется радиотерапия и химиотерапия. Прогноз неблагоприятный - даже после операции продолжительность жизни пациентов обычно не превышает двух лет.

Сегодня медицина не позволяет эффективно лечить рак поджелудочной железы на поздних стадиях, поэтому терапия является в основном симптоматической.

Практически всегда рак поджелудочной железы представлен аденокарциномой, однако иногда опухоль образуется из нейроэндокринных (вырабатывающих гормоны) клеток. Такая опухоль поддается лечению намного лучше. Именно нейроэндокринная опухоль была у основателя компании Apple Стива Джобса и он имел все шансы успешно вылечиться, однако вместо медицинской помощи решил прибегнуть к траволечению, иглоукалыванию, походам к медиумам и другим альтернативным методам. Когда он все же обратился к врачам, опухоль уже дала метастазы в печень. Врачи боролись за его жизнь следующие семь лет, но болезнь оказалась сильнее.

В 2017 году ученые установили, что выживаемость при раке поджелудочной железы определяют четыре гена. Мутации в них уменьшают шансы выжить, и чем больше генов поражено, тем шансы ниже. Материалом для исследования послужили ткани опухолей 356 пациентов, многие из которых проходили лечение в больницах при исследовательских институтах, в том числе при Рочестерском университете и Стэнфордском институте онкологии. Ученые извлекали ДНК из тканей опухолей и из прилежащих здоровых тканей.

Исследователи обратили внимание на активность генов KRAS, CDKN2A, SMAD4 и TP53. Как показал анализ, у пациентов, у которых 3-4 этих гена были изменены, общая выживаемость была ниже, а ремиссия - короче по сравнению с теми, у кого были изменены до двух генов.

В частности, годовая выживаемость у пациентов с мутациями 1-2 генов составляла 14,1%, а среди тех, у кого мутации были выявлены в четырех генах - лишь 8,2%. В целом изменение каждого из генов снижало двухлетнюю выживаемость на 6-20%, пятилетнюю - почти до 50%.

Использование генетических данных позволит наиболее точно спрогнозировать, как будет развиваться болезнь у отдельно взятого пациента, рассчитывают исследователи.

Также для диагностики рака поджелудочной железы на ранних стадиях были разработаны два новых метода. Один из них заключается в анализе внеклеточных везикул - крошечных пузырьков, образованных клетками опухоли и циркулирующих в кровотоке. Эти пузырьки содержат белки и генетический материал, часто соответствующий опухоли.

Другая группа исследователей создала мобильное приложение, которое позволяет людям проводить самостоятельный скрининг на рак поджелудочной железы и другие заболевания - всего лишь сделав обыкновенное селфи. Приложение BiliScreen использует камеру смартфона, специальные алгоритмы обработки видеоинформации и инструменты машинного обучения для того, чтобы фиксировать повышенное содержание желчного пигмента билирубина в склере, белковой оболочке глаза. Превышение нормальных уровней билирубина приводит к появлению характерного желтоватого оттенка.

По словам врачей, у взрослых людей склера более, чем кожа, чувствительна к изменению уровня билирубина, который может быть предвестником рака поджелудочной железы, гепатита и синдрома Жильберта. Кроме того, в отличие от цвета кожи, изменения оттенка склеры более постоянны у представителей разных рас и этносов.

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