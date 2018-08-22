Обнаружены неожиданные следы древней цивилизации

Исследователи Университета Макгилла выяснили, что древние майя способствовали эрозии и обеднению почв в тропических лесах полуострова Юкатан, что заметно до сих пор. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Известно, что в IX веке нашей эры майя переживали сильный упадок, выражающийся в быстром сокращении населения, оттоке жителей из городов и разрушении систем водоснабжения. Ученые предполагают, что относительно развитая цивилизация майя исчезла в результате экологической катастрофы, вызванной вырубкой лесов, распространением сельского хозяйства и строительством городов.

Исследователи изучили образцы отложений со дна трех озер, располагающихся в южной части Мексики и Гватемале. Специалисты определили возраст остатков растительного воска, которые длительное время хранятся в почве в составе минералов. Затем они сравнили получившиеся значения с возрастом окаменелостей растений, содержащихся в тех же отложениях. Оказалось, что когда майя начали масштабную вырубку лесов, разница в возрасте воска и окаменелостей резко уменьшилась. Это значит, что углерод хранится в почвах в течение коротких промежутков времени.

Таким образом, запасы углерода в почвах, возделываемых майя, резко сократились, что стало причиной потери их плодородности. По словам ученых, последствия этих изменений заметны до сих пор - почвы на полуострове Юкатан до сих пор не восстановились.

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