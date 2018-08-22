Как "Железный Человек" спас Marvel

Сегодня Marvel купается в лучах славы и зарабатывает на супергероях гигантские суммы. Почти каждый блокбастер собирает миллионы (а иногда миллиарды) долларов в прокате, становится хитом и чуть ли не главным кинособытием сезона. Компании удалось создать то, о чем конкуренты мечтают, - единую большую киновселенную, где судьбы разных героев пересекаются, так же как в комиксах.



Конечно же, сами комиксы обрели второе дыхание, равно как и пошли в гору продажи многочисленного мерча - одежды, игрушек, компьютерных игр и т. д. Удивительно, но в декабре 1996 г. Marvel Comics, одна из самых старых компаний издателей комиксов, объявила о банкротстве. Еще немного - и издательство кануло бы в Лету. Спас компанию Железный Человек, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



"Давным-давно, в далекой-далекой галактике" два крупных издательства выпускали комиксы про супергероев - Marvel Comics и DC Comics. Их соперничество продолжается и по сей день, но, очевидно, что киновселенная Marvel в разы успешней. Впрочем, в 90-х ни о каком супергеройском кино и речи не могло идти, поэтому издательства конкурировали лишь за читателя комиксов. В 80-х DC Comics выпускает крайне успешные комиксы: "Кризис на Бесконечных Землях", "Хранители" и "Возвращение Темного Рыцаря", не оставив Marvel никаких шансов.



В конце 80-х Marvel купил за $82,5 млн корпоративный рейдер Рональд Перельман, который, разумеется, был озабочен получением максимальной прибыли от своей покупки. В первый год под управлением Перельмана чистая прибыль Marvel выросла с $2,4 млн до $5,4 млн, в то время как доходы увеличились с $68,8 до $81,8 млн.



Как у него это получилось? Перельман поднял цены на комиксы в два раза. Это привело к спекулятивному буму: коллекционеры покупали комиксы по 10 штук в надежде заработать потом на перепродаже. Однако быстрое увеличение номенклатуры комиксов в попытке захватить большую часть рынка и уменьшения издержек на их производство вылилось в снижение качества продуктов компании.



Вскоре разочарованные коллекционеры оценили влияние законов спроса и предложения, не найдя в новых комиксах ни высокого качества, ни редкости. Таким образом, спекулятивный пузырь лопнул, продажи упали, а поклонники комиксов почувствовали себя обманутыми Marvel.

В 1990-х гг. убыток компании составил $48 млн, а долг - $581 млн. Приблизительно в это же время членом совета директоров компании Marvel становится Исаак Перлматтер. Он приходит в компанию в нелегкие времена: из нее уходят лучшие авторы - Тодд МакФарлейн ("Человек-Паук"), Джим Ли ("Люди Икс"), Марк Сильвестри ("Росомаха"), Джим Валентино ("Стражи Галактики"), а сама компания выпускает серию кроссоверов, которые вносят хаос в целостную вселенную Marvel.



Чтобы хоть что-то заработать, компания продает права на своих самых известных персонажей: "Человека-Паука" отдали компании Sony, "Людей Икс "и "Фантастическую четверку" 20th Century Fox, Universal купила "Халка" и "Нэмора".



Перельман уже на тот момент догадывался, что будущее - за фильмами, а не за комиксами. Он предложил слияние с производителем игрушек Toy Biz, однако акционеры отклонили план. Тогда Перельман объявил о банкротстве, воспользовавшись главой 11 Кодекса о банкротстве США. Слияние ToyBiz и Marvel все же произошло, новая компания приобретает имя Marvel Enterprises.



Трансформация Marvel из банкрота в прибыльную компанию происходила в течение 1997-2000-х гг. С 2001 по 2002 гг. произошли значительные улучшения в финансовой отчетности. Наличные средства выросли более чем в два раза, достигнув уровней, которых никто не видел почти десять лет. Чистая прибыль в 2002 г. выросла на 300%, материально-производственные запасы и кредиторская задолженность значительно снизились.



Немногочисленные фильмы с персонажами Marvel, произведенные разными студиями в конце 90-х и начале 2000-х гг. были весьма успешными. Блэйд заработал $70 млн, но Marvel получила только $25 тыс. Фильмы про Человека-Паука собрали $3 млрд, но Marvel получила только $62 млн.



В 2003 г. состоялось историческое знакомство главы председателя совета директоров Marvel Исаака Перлматтера с Дэвидом Майзелем, который подал простую, но весьма неожиданную идею: а почему бы не создать собственную студию, чтобы самостоятельно снимать фильмы по своим комиксам, и забирать себе всю прибыль, не отдавая жадным мейджорам 95%? В качестве примера Майзель привел Джорджа Лукаса, умудрившегося выстроить целую киновселенную в обход всех крупных студий. Решиться на такое было сложно: дела только-только начали налаживаться, а траты на производство фильмов могли запросто ввергнуть компанию вновь в многомиллионные убытки.



После ряда реогранизаций и тяжелых судебных исков Marvel Enterprises выпускает ряд новых комиксов, в 2005 г. приобретает новое название Marvel Entertainment. Исаак Перлматтер становится исполнительным директором. Тогда же произошло воистину поворотное событие в судьбе Marvel - решение об экранизации "Железного Человека".

Интересно, что Marvel долго выбирала персонала для экранизации. Изначально планировалось снять кино с Капитаном Америка, но этот персонаж уже был известен, а фильм о Тони Старке был чем-то новым. Множество рисковых решений пришлось принять в ходе производства "Железного Человека": поиск финансирования и условия сделки с банками, написание сценария, привлечение на главную роль отсидевшего в тюрьме и испытывавшего проблемы с наркотиками Роберта Дауни-младшего.



Картина вышла в 2008 г., и успех был ошеломительным: за первые 17 дней кинолента собрала в мировом прокате свыше $430 млн. "Железный Человек" положил начало уникальной киновселенной Marvel.



Завершает историю успеха сделка по покупке Marvel Entertainment в 2009 г. компанией The Walt Disney Company за $4 млрд. Дисней не стал менять успешный кадровый состав, лишь предоставив свои ресурсы и занявшись дистрибуцией продукции Marvel, которая тем временем решила создавать масштабную киновселенную.

Первым промежуточным итогом плана по объединению героев в одном фильме стали "Мстители". В США кинолента вышла в прокат 4 мая 2012 г. и за первые три дня собрала $207,4 млн, установив рекорд по сборам за дебютный выходной, а в общей сложности картина выручила более полутора миллиардов долларов, войдя в пятерку самых кассовых фильмов в истории.



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