Самые смекалистые заложники в мировой истории

Давайте честно признаемся - в случае настоящей, некиношной опасности, "Крепких орешков" среди нас найдётся немного. Но такие бывают. Day.Az со ссылкой на Mixstuff расскажет, по меньшей мере, о шестерых.

Пилот, который руководил антитеррористической операцией прямо под носом у террориста

В 2007-ом году коммерческий самолёт, совершавший рейс из Мавритании (Северная Африка) до Канарских островов, вскоре после взлёта захватил человек с двумя пистолетами. Террорист потребовал развернуть самолёт и лететь во Францию, где планировал получить политическое убежище.

Управлять самолётом и без того дело достаточно сложное, а когда в тебя поминутно тычут дулом пистолета и в салоне сидит 71 насмерть перепуганный пассажир...

К тому же ещё выясняется, что топлива до Франции точно не хватит...

Пока пилот бился над тем, чтобы объяснить идиоту, что его требования совершенно не выполнимы, он понял кое-что важное - похититель не знает ни одного французского слова. Ни единого.

И тогда он включил радиотрансляцию и невозмутимым голосом на французском языке предупредил пассажиров, что собирается устроить довольно жёсткую посадку, во время которой террорист обязательно потеряет равновесие и упадёт. Как только это произойдёт, пассажиры должны наброситься и отмутузить угонщика так, чтобы "неповадно было". Всё время, пока пилот отдавал ЦУ, преступник со своими пистолетами стоял рядом в уверенности, что всё под контролем, а сообщение пилота носит чисто технический, рутинный характер.

Началась подготовка к операции. Женщин и детей пересадили на задние сиденья, отчасти для их собственной безопасности, отчасти для того, чтобы освободить пространство для манёвра.

Самолёт пошёл на посадку. И тут пилот сделал ровно то, что обещал: при приземлении резко дал по тормозам, а потом так же резко надавил на газ. Как и следовало ожидать, террорист в момент брякнулся на пол и растерял своё оружие. И тут с десяток пассажиров ворвались в кабину и провели с похитителем воспитательную работу в полном соответствии с полученными инструкциями и собственными понятиями о справедливости. А потом ещё и стюардессы с чайниками подоспели и ошпарили его для верности кипяточком.

После того, как заложники отвели душу, воздушного пирата сдали испанским властям.

Почему из всех стран он остановил свой выбор на Франции, языка которой совершенно не знал, так и осталось загадкой.

Тарзан на пенсии разоружает кубинских повстанцев знаменитым тарзаньим воплем

В 1958 году группе американцев довелось остановиться в отеле Хилтон на Кубе, где принимали участие в турнире по гольфу. В один прекрасный день они оказались на поле в окружении бунтовщиков, с направленными на них дулами автоматов.

Конечно, никакой симпатии у повстанцев кучка буржуев вызвать не могла. Они устроили любителям гольфа допрос, на который вызывали по одному.

И тут...

В числе заложников был 54-летний актёр Джонни Вейсмюллер, которого зрители 30-40-х привыкли видеть раскачивающимся на лианах в одной набедренной повязке. Вейсмюллер сыграл Тарзана в 12-ти фильмах и до сих пор ассоциируется с образом трогательного дикаря. Когда до него дошла очередь, Вейсмюллер решил попытаться использовать свой звёздный статус: "Я - Тарзан". Но "Тарзан" по-испански произносится немного иначе - примерно как "Тар-заан". Аргумент не сработал.

И тогда Вейсмюллер решил представиться единственным доступным ему в сложившейся ситуации способом: он встал в полный рост, ударил кулаками по своей немолодой уже груди и испустил тот самый фирменный вопль, который был в то время знаком любителям кино по всему миру.

И в этот момент в похитителях что-то щёлкнуло.

Правда-правда. Как по мановению волшебной палочки суровые щетинистые лица вдруг озарились счастливыми улыбками, повстанцы побросали оружие и как дети кинулись к Вейсмюллеру с криками: "Тарзан! Тарзан!" и "Добро пожаловать на Кубу!" Выяснилось, что Голливуд у кубинцев в понятие "Запад" не входил, а значит, и ненависть к проклятым буржуям на него не распространялась.

В общем, повстанцы не только отпустили всех заложников живыми и здоровыми, но и торжественно препроводили их в отель, чтобы они не угодили по пути ещё в какую-нибудь передрягу.

Заложница посылает своего похитителя подальше и прыгает из машины на полном ходу

Всякий, кому в 60-х взбрело бы в голову похитить одну из певиц знаменитой группы the Supremes, вне всякого сомнения, выбрал бы Дайану Росс. Во-первых, она была действительно необыкновенно хороша, а во-вторых, только её имя было на слуху у всех (другие девушки сменялись с регулярностью участниц группы "Виагра"; прим. mixstuff.ru).

Но у похитителя по имени Чарльз Коллиер была своя логика. Он решил, что с Росс может оказаться слишком много возни и остановил свой выбор на менее известной Синди Бердсонг.

Похищение состоялось 2 декабря 1969 года, когда Синди открывала дверь своей голливудской квартиры. Коллиер приставил нож к горлу девушки и заставил её сесть на пассажирское место своей машины. После этого похититель почему-то решил устроить заложнице романтическую автомобильную прогулку по Лонг-Бич.

Видимо собеседником Коллиер оказался не ахти каким, потому что через полчаса Бердсонг решила, что больше не может выносить его общество ни минуты, даже под страхом смерти. И первым делом попыталась выхватить нож, но только порезалась сама. План Б родился в следующую секунду: Синди открыла дверь и выпрыгнула из машины - на полном ходу и посреди оживлённого хайвея.

Выжить в такой ситуации практически невозможно.

Тем не менее, приземлилась девушка относительно удачно - оказавшись в результате в придорожной канаве. Раненая и окровавленная, она поднялась на ноги и совершила ещё один безумный поступок, уже третий за минуту: она вернулась на хайвей, и побежала в направлении, обратном движению, чтобы Коллеру было труднее развернуться, поймать её и снова запихнуть её в свою машину.

Синди изо всех сил махала проезжающим автомобилям, но никто не остановился (чего бы не могло произойти, будь на её месте Дайана Росс - тут расчет похитителя оказался верным). К счастью, мимо проезжал полицейский патруль, а им по инструкции положено останавливаться в подобных ситуациях.

В общем, всё обошлось небольшими порезами и ушибами. А через несколько дней было получено чистосердечное признание похитителя.

Заложник сбегает вместе с кроватью, к которой был пристёгнут

Дело было в январе 1986 года. Мухаммед Садик аль Тажир не спеша прогуливался по лондонским улицам в направлении к своего дома, и неожиданно оказался в заложниках у четверых неизвестных ему типов.

Здесь надо сказать, что Тажир был парнем далеко не простым, а братом миллиардера и арабского посла в Лондоне Мухаммеда Мади аль Тажира. Так что похитители посчитали, что за возвращение заложника можно смело простить 17,5 миллионов долларов, и даже сомневались, не продешевили ли. А пока шли переговоры, Тажира приковали цепями к кровати в комнате без окон и вкололи какой-то сильнодействующий препарат.

Десять дней Тажир пролежал в постели обколотый и с завязанными глазами. На одиннадцатое (как выяснилось позже) утро он пришёл в себя. Без повязки. Прямо перед глазами висела записка, в которой сообщалось, что до освобождения осталось совсем немного, и он доживёт до этой минуты только в том случае, если будет лежать тихо, как мышь. А поскольку Тажир по прежнему был прикован к кровати, то решил не рисковать и занялся изучением трещин на потолке.

Терпения хватило на несколько часов. Затем Тажир от души громко выругался, поднялся на ноги и вышел из комнаты... вместе с кроватью. Со страшным грохотом они с кроватью спустились вниз по лестнице, вышли из дома и пошли по улице лондонской окраины, где, собственно, заложника и держали. Кое-как добравшись до соседнего дома, юноша постучал в дверь. Женщина, которая там жила, рассказывала потом во всех интервью: "Я открыла дверь, и к моему величайшему изумлению увидела молодого красавца в пижаме и с кроватью за спиной".

Когда копы отделили наконец парня от злосчастной постели, Тажир узнал, что его брат, один из богатейших людей планеты, всю последнюю неделю торговался с похитителями, пытаясь снизить сумму выкупа с 71,5 миллиона до трёх миллионов. И что деньги были выплачены в аккурат за сутки до чудесного побега Тажира.

Водитель автобуса спас 26 школьников, взятых в заложники

В один из прекрасных июльских дней 1976 года трое вооружённых преступников - Фредерик Вудс, Джеймс Шоенфелд и Ричард Шоенфелд остановили школьный автобус в местечке Чоухилла (Калифорния) и взяли в заложники 26 детей вместе с водителем.

Чтобы спокойно разобраться, что делать дальше и как потратить пять миллионов, которые планировалось стрясти с 26-ти семей, похитители запихнули заложников в свой фургон, отвезли в безлюдное место, закрыли на надёжный засов и оставили одних.

Эд Рей (так звали водителя автобуса) был человеком с обострённым чувством ответственности. Он знал, что ДОЛЖЕН доставить детей по назначению. Должен и всё. Рей осмотрелся - из подручных материалов в фургоне была разве что стопка из 14-ти засаленных матрасов. И ещё надежду внушало небольшое окошко на крыше фургона.

Рей уложил матрасы один на другой и при помощи детей смог дотянуться до окошка. Да только похитители, как оказалось, предусмотрели и эту возможность. Окошко было закрыто и придавлено сверху несколькими автомобильными аккумуляторами. Но 55-летний водитель и тут не сдался. Он приподнимал и раскачивал дверцу снова и снова, пока аккумуляторы не сдвинулись с места и путь к свободе не был открыт.

Вскоре дети уже рассказывали захватывающую историю похищения своим родителям. К сожалению, по горячим следам поймать преступников не удалось - они вовремя поняли, что произошло и сбежали. Но и тут выручил водитель. Под гипнозом он вспомнил номер машины похитителей, так что, в конце концов, последние всё же оказались в тюрьме.

Журналист сбегает из плена при помощи игры "пачиси"

В ноябре 2008 года репортёр New York Times Дэвид Род поехал в Кабул собирать материал для своей книги об американском вторжении в Афганистан, где его взяли в плен члены движения Талибан. Вместе с Родом в плену оказались его водитель и переводчик. За освобождение заложников похитители потребовали от правительства Соединённых Штатов освобождения из американских тюрем всех своих товарищей или, на худой конец, выплаты нескольких десятков миллионов долларов.

Прошло семь месяцев, а ситуация с мёртвой точки так и не сдвинулась. У водителя начали проявляться отчётливые симптомы Стокгольмского синдрома (это когда заложники начинают испытывать сочувствие и симпатию к захватившим их преступникам; прим. mixstuff.ru). Хэппи-энда в этой истории не намечалось...

В июне 2009 года Род и его партнёр разработали план побега - настолько невероятный и безумный, что переводчик назвал его "операция суицид". Первый этап операции был довольно прост: раскрутить охранников на игру в пачиси (в России начала XX века эта игра была известна как "Не сердись, дружок"), и играть до тех пор, пока они не утомятся и не заснут.

Как ни трудно в это поверить, но план сработал: переводчик играл с таким рвением, что вконец вымотал охрану. Как только талибы заснули, заложники перелезли через стену по припасённой заранее верёвке. И сразу приступили к выполнению второй части плана - бежать без оглядки.

Они бежали, бежали и бежали, пока не добежали до пакистанской базы, где их поначалу приняли за террористов-смертников и чуть не пристрелили. К счастью, недоразумение быстро разрешилось и американцы вернулись домой целые и невредимые.

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