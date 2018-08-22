Ученые доказали существование любви с первого взгляда

Меньше секунды требуется человеку, чтобы подпасть под чары другого.

Психологи из Нью-Йоркского университета, занимающиеся долгосрочным проектом по исследованию человеческой красоты, публикуют промежуточные исследования в журнале Current Biology, передает Day.Az со ссылкой на moya-planeta.ru.

Философы давно считают созерцание красоты особым видом удовольствия. Однако профессор психологии Денис Пелли и его коллега Энне Бриллманн, ведущие исследование, считают, что чувство удовольствия от красоты не особенное, просто оно может быть очень интенсивным. Обнаружилось, что человеку требуется меньше секунды на определение красоты. В это мгновение происходит вспышка эйфории, вызывающая в нас такой же тип удовольствия, какой вызывает поедание сладкого, а значит, его интенсивность можно измерить конкретными способами.

Причем, если на простую "регистрацию" красоты уходит не больше секунды, для настоящего эстетического наслаждения требуется больше времени. Исследование показало, что те, кто искал красивый объект среди множества других, получили менее интенсивное удовольствие, чем те, кто длительно наблюдал красоту изолированного объекта. Так что ученые советуют от сладкого переходить напрямую к созерцанию прекрасного - это полезнее для здоровья.

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