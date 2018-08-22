Ученые показали, как выглядела женщина 14 тысяч лет назад - ФОТО

Ученые реконструировали лицо женщины из племени майя по останкам, пролежавшим на дне подводной пещеры около 14 тысяч лет. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Останки Евы из Нахарона нашли в подводной пещере Мексики на глубине 386 метров в начале 2000-х . В 2008 году их подняли на поверхность, и только недавно исследователи смогли воссоздать ее лицо с помощью криминалистических методов реконструкции.

Рост Евы был около одного метра сорока сантиметров. Погибла в возрасте 20-25 лет. Установить эти данные ученым удалось благодаря останкам. Сохранилось 80% первоначальной структуры скелета, говорят исследователи.

Чтобы воссоздать лицо Евы, ученые из Национального института антропологии и истории объединились с бразильским 3D-дизайнером Цицероном Мораесом.

"Техника предусматривает создание виртуального 3D-изображения черепа", - рассказывает Дель Рио, подводный исследователь, нашедший останки.

После Евы археологи обнаружили в подводных пещерах останки еще восьмерых человек. Возраст скелетов - 11-14 тысяч лет. Ева из Нахарона - один из старейших человеческих скелетов, найденных в Мексике.

По мнению экспертов, женщина могла оказаться под водой, потому что ее принесли в жертву или использовали как часть другого ритуала Майя.

Напомним, как выглядела 18-летняя девушка девять тысяч лет назад. Ученые из афинского университета в Музее Акрополя воссоздали по черепу лицо 18-летней девушки, которая жила около девяти тысяч лет назад.

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