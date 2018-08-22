Почему колбасу нарезают под углом?

Как оказалось, срез колбасы под углом 35-40 градусов не только влияет на эстетичный внешний вид продукта, но и показывает покупателю состав колбасы - насколько она постная или жирная. По словам специалистов, именно поэтому овальный срез позволяет покупателю качественнее оценить и выбрать колбасное изделие, увидев все на косом срезе, передает Day.Az со ссылкой на anews.com/

Колбаса, которую нарезают под углом, имеет большую плоскость. Кроме того, так можно получить более красивый и аккуратный срез. Однако специалисты утверждают, что на эстетических вопросах вся польза такого среза заканчивается. Другой вопрос, когда колбасу подобным образом нарезает производитель. Ровный срез препятствует тому, чтобы покупатель разглядел, как выглядит колбаса внутри. А когда делают косой срез, продукт видно и сверху и сбоку. Так или иначе, эстетика и маркетинговый ход никак не связаны ни с технологией, ни со вкусом - это все та же колбаса.

Еще один секрет, который используют продавцы - оптическая иллюзия благодаря срезу. Палки колбасы с косым срезом визуально нам кажутся больше, чем палки с ровным срезом. Соответственно, такую колбасу проще продать. ​Даже дома лучше нарезать колбасу в виде овального кусочка, ведь так он будет занимать большую площадь на ломте хлеба, а такой бутерброд будет более удобный для употребления.

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