Ученые сделали сенсационное открытие о возрасте жизни на Земле

Ученые Университета Бристоля решили уточнить возраст жизни на Земле используя самые точные методы, доступные науке. Для этого исследователи использовали метод "молекулярных часов" - он позволяет просмотреть изменения в ДНК на протяжении миллиардов лет, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Суть метода в том, что изменения в ДНК накапливаются с примерно одинаковой скоростью и, отследив их историю, можно с максимальной точностью оценить время, прошедшее с момента формирования тех или иных групп организмов.

Ранее возраст жизни на Земле оценивали в 3,7 миллиардов лет. Полагаясь на этот факт, ученые считали, что жизнь на нашей планете возникла лишь спустя 800 миллионов лет после формирования Земли. Оценку позволили составить осадочные породы формации Исуа (юг Гренландии), внутри которых нашли остатки древних организмов - осадочных пород древнее Исуа на Земле пока не нашлось.

По результатам новых исследований ученых из Бристоля, самое древнее существо, бывшее предком всех дальнейших форм жизни, от человека до кишечной палочки, жило примерно 3,9 миллиарда лет назад, что на 200 миллионов раньше, чем было доказано ранее. Вероятнее всего, это была простейший организм в виде безъядерной клетки (прокариоты). А первые ядерные одноклеточные организмы появились относительно недавно - 1,8 миллиардов лет назад.

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