Режиссер Дэнни Бойл не будет снимать новый фильм о Бонде

Режиссер Дэнни Бойл не будет принимать участие в съемках очередного фильма о Джеймсе Бонде из-за "творческих разногласий" с продюсерами картины, передает Day.Az со ссылкой на bbc.com.

Бойл должен был приступить к работе над 25-м фильмом франшизы о знаменитом суперагенте на студии Pinewood под Лондоном в начале декабря.

Однако во вторник в официальном "Твиттере" бондианы появилось сообщение продюсеров Майкла Уилсона и Барбары Брокколи, а также исполнителя главной роли Дэниела Крэйга о том, что Бойл фильм снимать не будет.

Новый фильм, который пока не имеет даже рабочего названия, по плану должен был выйти в прокат 25 октября 2019 года. Если это произойдет, то Крэйг отметится уже в пятом фильме франшизы: ранее он сыграл агента 007 в фильмах "Казино "Рояль", "Квант милосердия", "Координаты "Скайфолл" и "Спектр".

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