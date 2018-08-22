Почему в мире так много языков?

По подсчетам лингвистов, в настоящее время в мире насчитывается от 2500 до 7000 естественных языков. Такой большой разброс в оценке количества связан со сложностью разграничения языка и диалекта. Гораздо проще сказать, сколько языков официальных - 95. Среди них наиболее распространен английский. Он имеет статус государственного в 56 странах.

Как передает Day.Az со ссылкой на moya-planeta.ru, многообразие естественных языков ученые объясняют прежде всего освоением новых территорий. В результате миграции формировались сообщества, где люди могли говорить на разных языках. Но для того, чтобы понимать друг друга, им требовался единый. И последующим поколениям передавался уже он. Именно так на протяжении сотен тысяч лет создавались языки.

Именно создавались - в прошедшем времени. Глобализация сделала появление новых естественных языков невозможным, так как для этого необходима изоляция определенного сообщества на протяжении минимум пяти-шести поколений. Сейчас это условие невыполнимо ни географически, ни информационно.

Более того, количество естественных языков сокращается и процесс будет продолжаться. В этом виновато, во-первых, неравномерное распределение языков по числу носителей (на 80% населения планеты приходится 80 языков, а на 3500 языков - лишь 0,2% жителей), языки малых народов вымирают. Во-вторых - глобализация и миграция. Переезжая на новое место и меняя уклад жизни, переселенцы лишь на какое-то время сохраняют родной язык. Во втором или третьем поколении он теряется.

Однако на протяжении последних 400 лет идет работа над созданием искусственных языков. Одни придумываются в произведениях художественной литературы, компьютерных играх, то есть там, где авторы создают вымышленные миры. Другие - чтобы помочь людям с особенностями развития общаться друг с другом. К искусственным языкам относятся и языки программирования, задачей которых является управление компьютерной системой.

Предпринимаются также попытки создать универсальный язык. Пока безуспешные. Основная причина провалов даже не финансовая. Язык - это культурный код. Следовательно, при переходе к универсальному языку люди потеряют свою культуру и национальную идентичность. Неудивительно, что идея создания всеобщего языка не вызывает большого воодушевления.

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