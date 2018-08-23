Названа самая вредная утренняя привычка
Эксперты в области сомнологии из Sleep Clinic Services (Великобритания) выяснили, почему вредно ставить будильник на 5-10 минут раньше назначенного времени для подъема.
Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, по словам экспертов, так делают многие, чтобы иметь возможность еще немного полежать с закрытыми глазами.
"В мозг поступает команда отдыхать, в этот момент он начинает выделять гормоны, которые отправляют организм в состояние глубокого сна. Таким образом, возникает феномен под названием инерция сна - неприятное ощущение того, что вы словно не спали много часов подряд. Именно начало цикла сна - это очень плохое время для того, чтобы снова просыпаться", - утверждают авторы исследования.
В результате человек встает с постели с ощущением разбитости, как будто всю ночь он вертелся и не мог заснуть.
Поэтому если вы хотите полежать в кровати на десять минут дольше - лучше ставьте будильник на десять минут позже обычного, а не закрывайте глаза после пробуждения.
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