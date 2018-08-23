Почему нельзя смывать контактные линзы в канализацию

Люди с плохим зрением в качестве альтернативы более консервативным очкам используют менее заметные контактные линзы. Вариантов контактных линз на рынке представлено великое множество, но как правило это изделие служит своему хозяину весьма недолго - от нескольких месяцев до нескольких дней. Затем их обычно выбрасывают. И, как правило, в канализацию. Не делайте так.

Как передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News, согласно докладу, представленному учеными на ежегодной встрече Американского химического общества, ежегодно 45 миллионов американцев смывают до 10 тонн контактных линз в канализацию. В итоге это вредит Мировому океану. Кусочки пластика из которого производятся линзы со сточными водами попадают в реки и океан, создавая угрозу для морских обитателей. Этот пластик может передаваться по пищевой цепочке: от мелкой рыбешки к более крупной, от крупной - к представителям цепи, стоящим выше в иерархии, например, к хищникам, тем же тюленям.

Рольф Холден из Аризонского университета, один из авторов исследования отмечает, что кусочки микропластика контактных линз находят даже водопроводной воде. По его словам, он всю жизнь носил очки и линзы и лишь недавно задумался о том, что происходит с линзами после того, как их выбрасывают. Исследований на эту тему он не нашел, поэтому вместе со своими коллегами решил выяснить это самостоятельно, подсчитав объем линз, попадающих в окружающую среду.

Авторы работы провели опрос среди американцев, выяснив, какое количество человек выбрасывает линзы туда, куда не следовало бы.

"Мы решили изучить рынок США и организовали опрос среди носителей контактных линз. В итоге выяснилось, что от 15 до 20 процентов их пользователей смывают линзы в раковину или в унитаз", - говорит Чарли Ролски, один авторов исследования.

В США около 45 миллионов человек ежегодно расходуют до 14,7 миллиарда однодневных и многоразовых контактных линз. Это означает, что только в сточные воды США может попадать от 6 до 10 тонн линз. Авторы даже подсчитали приблизительное количество контактных линз, попадающих в канализацию - 2,9 миллиарда штук.

Исследователи также решили выяснить, что происходит с контактными линзами в сточной воде. Для этого они поместили их в баки с водой из очистительных сооружений, где живут бактерии, разлагающие различные загрязнители. В баках линзы оставили на 14, 96 и 172 часа. Как правило именно столько времени сточные воды обычно находятся в этих баках. К концу наблюдений ученые отметили, что линзы едва начали разлагаться. Другими словами, в почву и водоемы попадают практически целые линзы и их крупные фрагменты. Более того, линзы сделаны из материалов, которые могут поглощать и накапливать токсины из окружающей среды и это создает дополнительную угрозу.

Ученые отметили, что органические полимеры, содержащиеся в контактных линзах, могут попасть в пищу подводным обитателям, которых миллионы лет эволюции не приучили отделять естественную органику, от той, что сделана человеком. Пластик - явно не самая лучшая пища. Его попадание в пищевую цепочку обещает неприятности всем ее дальнейшим участникам, вплоть до людей, на стол которых рано или поздно попадут морепродукты, питавшиеся чьими-то "вторыми глазами".

Авторы доклада выразили надежду, что производители контактных линз уделят больше внимания используемым в их производстве материалам, а также способам их утилизации.

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