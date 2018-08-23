Как ложь влияет на здоровье - ОТВЕТ УЧЕНЫХ

Честность формируется в процессе человеческого развития очень рано. Так, дети уже в полтора-два года отлично отличают честное от нечестного. Обман и самообман - это две стороны одной медали, задействующих схожие механизмы. Любопытно, что по мнению многих исследований, самообман предшествует обману, так как обманув себя, нам намного проще обманывать других людей. Лживость стимулирует сама себя каскадным механизмом.

Об этом сообщил в facebook врач, кандидат медицинских наук Андрей Беловешкин, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Лживость (нечестность) вредит здоровью

Человек, который врет, имеет повышенную активность миндалины, поэтому намного сильнее подвержен стрессу. Ему приходится держать себя под контролем и проверять, не противоречат ли его слова ранее сказанным. Научно установлено, что ложь ухудшает работу ряда отделов мозга, частота лжи коррелирует с уровнем тревоги, кровяного давления, частоты сердечных сокращений.

Любопытно, что даже посторонние наблюдатели лжи, не участвующие в обмане, испытывают те же физиологические реакции. На длительном протяжении времени эти изменения заметно увеличивают риски многих заболеваний. В исследованиях ложь связывают с повышенным риском развития рака, ожирения, тревожности, депрессии, зависимости, неудовлетворенностью работой и плохими отношениями. Хранение памяти о лжи, формирование своеобразных "секретов" памяти также вносит свой вклад в нарушения здоровья.

Лживость как симптом

Нарушения работы головного мозга, начиная от специального подавления активности зон, до общего токсического воздействия (например, алкоголь) приводят к тому, что люди начинают намного больше, легче и намного сильнее врать. Так, механические и дегенеративные повреждения префронтальной коры усиливают лживость. У патологических лжецов обнаружены заметные изменения мозга. Так, в префронтальной коре у них на 14,2% уменьшен объем серого вещества и на 22% увеличен объем белого вещества.

Также лживость связана с пониженным уровнем тестостерона у мужчин (в 75% случаев). Интересно, что люди с повышенным уровнем тестостерона в социальных играх продемонстрировали высокие честность и прямоту. А вот лечебное применение тестостерона увеличивает честность на 20% уже на следующий день после начала лечения!

Сознательная честность улучшает здоровье

Давно замечено, что врать для человека неприятно. Дело в том, что при сознательном обмане срабатывает наш "детектор ошибок", что приводит к увеличению активности миндалины (амигдалы) с запуском стрессовой реакции. Такое тревожное состояние неприятно.

В эксперименте "Наука правды" изучалось влияние сознательного ограничения во лжи. По истечении 10 недель эксперимента ученые сравнили субъективные и объективные показатели здоровья участников эксперимента. В результате выяснилось, что у добровольцев, которые не лгали, показатели физического и психического здоровья оказались выше, чем у контрольной группы. Установлено, что те испытуемые, которые сознательно ограничивали себя в повседневной лжи, также стали чувствовать себя лучше, по сравнению с остальными участниками контрольной группы.

Ученые обратили внимание, что люди, которые не использовали ложные оправдания даже по мелочам, не преувеличивающим свои достижения, лучше себя чувствуют, им проще строить личные отношения и налаживать контакты.

Заключение

1. Лживость вредит вашему здоровью, увеличивая уровень стресса. Хоть при высокой лживости человек начинает врать легче, его показатели стресса все равно будут выше, чем у честных людей.

2. Наблюдение за ложью также вредит вашему здоровью.

3. Искренность является условием эффективности, так как связана с лучшей работой префронтальной коры и меньшим стрессом. Все техники избавления от груза лжи и секретов заметно улучшают состояние здоровья: откровенность в дружеском разговоре, у психотерапевта, исповедь, экспрессивное письмо - все эти методики положительно влияют на здоровье.

4. Честно оценивайте свое состояние здоровья. Это важно для прогресса, так как самообман сведет на нет все ваши успехи.

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