Сумеете ли вы разгадать головоломку с двумя горящими веревками?

Готовы принять немного пищи для ума? Задача с горящими веревками - логическая головоломка, которая не требует больших математических расчетов и может быть решена даже без ручки и бумаги. Это очень забавно - разгадывать такие головоломки с родными и друзьями. Хотя, полезно для начала попробовать самому. Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет условие задачи.

У вас имеется две веревки и зажигалка. Каждая веревка обладает следующим свойством: если вы зажжете ее с одного конца, она догорит ровно через час. При этом не обязательно, что они горят в одном темпе. Как с помощью этих веревок можно измерить период времени продолжительностью ровно 45 минут.

Если вам не удалось найти ответ самостоятельно, не огорчайтесь - вы далеко не одиноки! Смотрите ответ здесь.

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