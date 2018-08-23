Тавры: загадка происхождения древнего народа

Об этом загадочном народе, давшем Крыму первое античное название - Таврика или Таврида - говорят и пишут с древнейших времен и вплоть до наших дней. Кто-то видит в них коренных жителей Крыма, кто-то - мигрантов с Кавказа, а кто-то так вообще записывает их в предки современных крымских татар.

До сих пор ведется дискуссия о принадлежности к таврам так называемой "кизил-кобинской археологической культуры", а знаменитые "таврские ящики" - древние каменные гробницы тавров - можно найти практически в любой точке горного Крыма. Так что же нам действительно известно об этом древнем народе? Подробнее об этом расскажет Day.Az со ссылкой на russian7.ru.

Откуда пришли тавры и каким народом они были

Так как сами тавры были бесписьменным народом, мы не можем с точностью утверждать, откуда они появились, к какому этносу принадлежали и как они называли сами себя. Предполагают, что это было индоевропейское население, говорящее на одном из индоарийских языков (поздние сведения песвдо-Ариана о том, что они говорили на "готском", т.е. германском, языке явно недостоверны).

Более правдоподобными кажутся сведения анонимного автора, создавшего описание Понта Эвксиского (т.е. Черного моря), в котором указывается, что таврский язык тождественен аланскому. Если верить этому сообщению, то тавры были носителями одного из иранских языков, похожего на скифский, аланский или современный осетинский.

Исходя из сходства ранних некрополей Кавказа и Крыма в виде так называемых "каменных ящиков", некоторые ученые предполагают, что тавры переселились в Крым с Кавказа. Другие исследователи считают, что тавры - это автохтонное население Крыма, сформировавшееся на полуострове из местных племен эпохи бронзового века. По мнению С. Жебелева тавры - потомки разбитых скифами древних киммерийцев.

Этноним (название народа)

Древнегреческие источники называли их "таврами", а землю в которой они жили, соответственно, "Таврида" или "Таврика". В греческом языке слово "tauros" означает, дословно, "быки". Разные ученые по-разному предлагают объяснять этот этноним (название народа).

По одной версии, тавры именовались так вследствие того, что у них был распространен культ быка. По другой, так тавров по ошибке назвали греки, услышав самоназвание местных жителей на их языке, похожее фонетически на греческое слово "тавры". В этом случае мы не знаем, что же именно изначально значил этот термин.

Согласно третьей гипотезе, греки перенесли название горного хребта Тавр в Малой Азии на крымские горы. Потом название крымских гор было перенесено на их обитателей, которых стали называть "таврами", или "горцами".

Данные письменных источников

Первым о варварских обычаях тавров писал еще в V веке до н.э. отец истории Геродот: "Они приносят в жертву Деве и потерпевших кораблекрушение, и тех эллинов, которых они захватят, выплыв в море, таким образом: совершив предварительные обряды, они ударяют их дубиной по голове. Одни говорят, что тело они сбрасывают вниз со скалы... а голову втыкают на кол; другие же соглашаются с тем, что голову втыкают на кол, однако говорят, что тело не сбрасывают со скалы, но предают земле. Сами тавры говорят, что то божество, которому приносят жертвы, - это Ифигения, дочь Агамемнона. С врагами, которых захватывают в плен, они поступают следующим образом: каждый, отрубив пленному голову, несет ее к себе в дом, затем, насадив на длинный кол, ставит ее, высоко поднятую, над домом, чаще всего над дымоходом... Живут же они награбленной добычей и войной".

Позднее сведения Геродота повторяли некоторые другие авторы. Страбон в IV веке до н.э. писал о том, что тавры "обычно собирали свои разбойничьи банды" в гавани с узким входом, называвшейся "Символон Лимен" (предполагают, что под этим топонимом географ понимал современную Балаклаву). Аммиан Марцеллин, живший приблизительно в ту же эпоху, говорил о том, что тавры были разделены на племена арихов, синхов и напеев. Хронологически последним сообщением о таврах является книга римского историка Тацита, упоминавшего о том, что в 49 году н.э. тавры разграбили несколько римских кораблей, возвращавшихся с Боспора и потерпевших кораблекрушение.

Данные археологии

Нет никаких сомнений, что именно таврам принадлежали многочисленные могильники с так называемыми "каменными ящиками", расположенные на Главной гряде Крымских гор и на Южном берегу Крыма.

Датируемые периодом VI-V веков до н.э., эти памятники представляют собой массивные каменные могилы, состоящие из четырех плит, поставленных на ребро и одной горизонтальной плиты сверху.

"Ящики" использовались в качестве коллективных усыпальниц, куда можно было уложить кости сразу нескольких людей. Умерших укладывали в скорченном положении на боку. После того, как ящик переполнялся костями, их оттуда убирали, оставляя лишь черепа. Инвентарь этих могил был достаточно беден.

Вместе с погребенными укладывали оружие (железные мечи-акинаки, бывшие в ходу у скифов, стрелы, кинжалы), бронзовые украшения, конскую сбрую, бусы и раковины каури. Сходство инвентаря тавров с предметами, найденными в скифских захоронениях того времени, указывает на тесные торговые контакты между этими двумя народами.

Отдельной проблемой является отсутствие таврских поселений: в настоящий момент известно только одно поселение подобного типа на горе Кошка в Симеизе. Отсутствие поселений указывает на то, что тавры были, предположительно, кочевниками, а не земледельцами. О религиозных представлениях таврах, помимо вышеуказанных письменных источников, говорят также обнаруженные в пещерах таврские святилища: предположительно, они поклонялись женскому божеству, а также отправляли земледельческо-скотоводческие культы.

Проблема принадлежности кизил-кобинской культуры

Многие ученые считают, что с таврами следует отождествлять также и носителей так называемой "кизил-кобинской культуры". Эта археологическая культура получила свое название от классического памятника - поселения возле пещеры Кизил-Коба. Поселения этой кизил-кобинцев были обнаружены по всей предгорной полосе полуострова - от современного Севастополя на западе до Феодосии на востоке. Все они датируются периодом между VIII и III веками н.э. При раскопках этих памятников были найдены полуземлянки и каркасно-глинобитные постройки, каменные орудия, бронзовые украшения, наконечники стрел и другие предметы, похожие на те, что находят в таврских ящиках Южного берега Крыма.

Особый интерес представляют найденные там лепные сосуды - корчаги, горшки, кубки, чаши, дуршлаги и некоторые другие виды кухонной утвари с украшениями в виде налепных валиков и рельефных выступов. Своих умерших кизил-кобинцы хоронили в каменных ящиках, которые были несколько меньшего размера, чем так называемые "таврские". Инвентарь могильников также был похож на предметы, найденные в ящиках на Южном берегу Крыма.

Находки остатков злаковых и бобовых культур, а также кости домашних животных свидетельствуют о том, что носители этой культуры были оседлыми земледельцами. Если считать, что эти памятники также принадлежали таврам, то сразу возникает законный вопрос: все письменные источники указывают, что тавры были пиратами и жили за счет грабительских набегов.

Археологические данные же говорят о том, что тавры были кочевниками, занимавшимися отгонным скотоводством. Однако носители кизилкобинской культуры, вне всякого сомнения, были оседлыми земледельцами! Как разрешить это противоречие? По мнению классического исследователя этого вопроса, И. Н. Храпунова, ответ достаточно непрост: тавры, сформировавшиеся на основе крымских племен эпохи поздней бронзы, поначалу концентрировались в предгорном Крыму, занимаясь земледелием и пастушеским скотоводством.

В VI веке до н.э. часть тавров переселилась в горы и на Южный берег Крыма, где из них сформировалась хозяйственно-культурная общность, занимавшаяся отгонно-пастбищным скотоводством и, предположительно, пиратством.

В IV же веке до н.э. эта часть тавров вернулась назад в предгорный Крым, присоединившись к своим сородичам, продолжавшим жить земледелием и скотоводством. На это указывает, прежде всего, отсутствие таврских памятников в горах и на Южном берегу Крыма после IV века н.э.

Дальнейшая судьба тавров

Что случилось с этим народом после III века до н.э., когда перестают дейстовать поселения кизил-кобинской культуры? Скорее всего, тавры продолжали существовать и после этого. Те из них, кто поселился в греческих городах Таврики, по всей видимости, вскоре смешались с местным эллинским населением. Другие, по-видимому, влились в состав скифских племен: многие источники начала нашей эры упоминают о грозных "тавроскифах" или "скифотаврах".

Окончательно тавры растворяются среди обитателей Крыма, по-видимому, во II-III веках нашей эры, с уничтожением позднескифских городов полуострова захватчиками аланами и готами.

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