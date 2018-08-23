Почему сериалы называют мыльными операми
Сериалы прозвали "мыльными операми" далеко не просто так.
Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, история названия берет корни в 30-х годах прошлого века, когда на волнах американских радиостанций начали выходить многосерийные программы. Они были рассчитаны в основном на домохозяек и выходили в дневное время. Как правило, это были мелодраматические истории, которые пользовались у женщин безумной популярностью.
Спонсором таких передач выступали производители бытовой химии. В основном, мыловаренные компании. В эфире несколько раз озвучивалось название бренда-спонсора, что существенно увеличивало доходы этих фирм.
С распространением телевидения эти программы перекочевали и на широкий экран. Спонсорами этих сериалов уже не обязательно выступали непременно мыловаренные компании, но название осталось и стало прочно ассоциироваться с незатейливыми сериалами-мелодрамами.
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