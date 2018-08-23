Зачем йод наносят сеточкой

При порезах, ссадинах и ушибах йод - первое средство. К этому все привыкли с детства. Как и к тому, что наносится он всегда сеточкой. Но почему? Ведь "нарисовать" можно все что угодно. Об этом расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Йод обладает бактерицидным действием, он быстро проникает через кожу в кровь, уничтожает основные патогенные микроорганизмы и способствует восстановлению тканей. Еще один полезный эффект заключается в том, что на месте нанесения расширяются кровеносные сосуды, а значит улучшается кровообращение и питание тканей.

Йод принято наносить сеткой, при этом размер ячейки должен быть равен примерно 1×1 см. Такой способ нанесения обеспечивает равномерное проникновение йода в ткани и максимально быстрое выздоровление. Любые другие рисунки - цветы, кошачьи мордочки, свиные пятачки, абстрактные точечки и все такое - не обеспечивают должного эффекта. А если нанести йод сплошным пятном, можно получить ожог.

Кстати, с помощью йодной сетки можно выяснить, достаточно ли в вашем организме йода. Если рисунок исчез менее чем за три часа, это значит, что вам не хватает этого вещества и пора записаться на консультацию к эндокринологу.

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