Зачем йод наносят сеточкой
При порезах, ссадинах и ушибах йод - первое средство. К этому все привыкли с детства. Как и к тому, что наносится он всегда сеточкой. Но почему? Ведь "нарисовать" можно все что угодно. Об этом расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.
Йод обладает бактерицидным действием, он быстро проникает через кожу в кровь, уничтожает основные патогенные микроорганизмы и способствует восстановлению тканей. Еще один полезный эффект заключается в том, что на месте нанесения расширяются кровеносные сосуды, а значит улучшается кровообращение и питание тканей.
Йод принято наносить сеткой, при этом размер ячейки должен быть равен примерно 1×1 см. Такой способ нанесения обеспечивает равномерное проникновение йода в ткани и максимально быстрое выздоровление. Любые другие рисунки - цветы, кошачьи мордочки, свиные пятачки, абстрактные точечки и все такое - не обеспечивают должного эффекта. А если нанести йод сплошным пятном, можно получить ожог.
Кстати, с помощью йодной сетки можно выяснить, достаточно ли в вашем организме йода. Если рисунок исчез менее чем за три часа, это значит, что вам не хватает этого вещества и пора записаться на консультацию к эндокринологу.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Qurban Qurbanov: "Qrupa vəsiqə qazana bilməsək, bizə çətin olacaq"
Владимир Путин предоставил гражданство 9 азербайджанцам
Лукашенко прокомментировал переговоры с Путиным
Nəcməddin Sadıkov Oleq Belokonevlə görüşüb
В Египте перевернулся микроавтобус, много погибших и раненых
-
22 Авг. 10:40 14 293
-
22 Авг. 08:58 5 926
-
22 Авг. 11:41 5 853
-
22 Авг. 09:18 2 487
-
22 Авг. 10:15 2 241