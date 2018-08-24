Ford показал экстремальный Ranger Raptor для Европы - ФОТО

Компания Ford использовала весьма нестандартный ход, чтобы показать поклонникам своих пикапов новую, самую суровую версию "Рейнджера". Ford Ranger Raptor стал первым автомобилем, чья премьера прошла на выставке компьютерных игр - и не случайно, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

Европейская премьера Ford Ranger Raptor состоялась в рамках крупнейшей в Европе выставки компьютерных игр Gamescon в Кельне. Дело в том, что пикап станет одним из участников симулятора Forza Horizon 4, который выйдет в свет в октябре 2018 года.

Основным отличием хардкорной модификации пикапа от прочих Ford Ranger стала подвеска: производитель утверждает, что шасси Ranger Raptor разработано с применением гоночных технологий. Шасси, изготовленное из низколегированной стали, адаптировано к скоростному преодолению бездорожья. В подвеске появились спортивные амортизаторы Fox Racing, способные адаптировать степень демпфирования к дорожным условиям, алюминиевые рычаги спереди и некоторые специфические решения для заднего моста, которые позволяют ему двигаться по вертикали с минимальным боковым смещением.

Пикап получил новые тормозные механизмы с 332-миллиметровыми вентилируемыми дисками и двухпоршневыми суппортами, а также специально разработанные маркой BF Goodrich шины размерностью 285/70R17. Защита днища, помимо стандартных для Ranger защиты картера и раздатки включает в себя еще и стальную противоударную пластину толщиной 2,3 мм.

Бортовая электроника Ford Ranger Raptor пополнилась системой Terrain Management, которая может работать в одном из шести режимов по выбору водителя. Список включает в себя "нормальный" и "спортивный" режимы, схему работы для движения по граве, гравию или снегу, режим для грязи или песка, "каменный" режим и, наконец, гоночный режим Baja - специально для езды по бездорожью с высокой скоростью.

В качестве силового агрегата для пикапа использован двухлитровый дизель из семейства EcoBlue, развивающий 213 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Работает он в паре с новейшим 10-ступенчатым автоматом. Динамические характеристики пикапа пока не называются: вероятнее всего, цифры будут озвучены производителем ближе к старту продаж, который запланирован на следующий год.

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