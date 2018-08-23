Обнаружена новая вымершая форма человека
Ученые Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка (Германия) обнаружили останки, которые принадлежат потомку неандертальца и денисовского человека. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Фрагмент скелета древнего человека представлен одной маленькой костью, которую нашли в 2012 году в Денисовой пещере (Алтайский край). Она принадлежала подростку, возраст которого составлял около 13 лет. Специалисты в Лейпциге провели генетический анализ образца после того, как кость по ее белковому составу была идентифицирована как принадлежащая представителю трибы гоминини (Hominini). К этой трибе относится современный человек, его предки, а также человекообразные обезьяны (шимпанзе, гориллы и орангутаны).
Результаты анализа показали, что мать подростка была генетически ближе к неандертальцам, которые обитали на территории Западной Европы, а не в районе Денисовой пещеры. Это показало, что Homo neanderthalensis путешествовали по Евразии за десятки тысяч лет до своего исчезновения. Кроме того, у отца, который был денисовцем, по крайней мере один из предков также был неандертальцем.
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