Ученые бьют тревогу: продолжительность жизни человека в мире сокращается
Ученые Техасского университета в Остине (США) выяснили, что глобальное загрязнение воздуха сокращает продолжительность жизни человека в среднем на год. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Исследователи проанализировали степень загрязнения воздуха для 185 стран, которая определяется концентрацией твердых частиц размером менее 2,5 микрометра. Они могут проникать в легкие, увеличивая риск сердечных приступов, инсультов, респираторных заболеваний и рака. Ученые также оценили влияние загрязнения воздуха на продолжительность жизни как регионально, так и в глобальных масштабах.
Оказалось, что загрязнение воздуха существенно снижает продолжительность жизни во всем мире. По словам ученых, потеря составляет в среднем один год на каждого человека, и это больше, чем удастся компенсировать в случае разработки эффективного лекарства от рака легких или груди. В Индии и Китае улучшение качества воздуха могло бы на 15-20 процентов увеличить шансы 60-летних пожилых людей дожить до 85 лет.
По оценкам, из-за твердых частиц, попадающих в воздух, в год умирает 90 тысяч американцев и 1,1 миллиона жителей Индии.
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