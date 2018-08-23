Палеонтологи выяснили, как выглядел предок всех черепах - ФОТО

Ученые нашли на юге Китая останки необычной рептилии, позволившей им выяснить, как выглядели первые черепах Земли, жившие в будущей Азии в начале юрского периода. Их выводы и фотографии останков "дедушки всех черепах" были представлены в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"История появления черепах была одной из главных загадок в палеонтологии на протяжении многих десятилетий. Открытие останков Eorhynchochelys сильно прояснило ситуацию и помогло нам понять, как возникли эти рептилии", - заявил Оливье Риппель (Olivier Rieppel) из Филдсовского музея Чикаго (США).

Как отмечают ученые, история эволюции черепах остается во многом загадкой. Все известные виды вымерших черепах, кроме древнейших Odontochelys и Proganochelys, уже обладали полноценным панцирем. Было непонятно, как эти рептилии превратили свои ребра в "броню" и обрели особую дыхательную мускулатуру, позволяющую им дышать без их помощи.

Ситуация не прояснилась и после открытия одонтохелиса в 2008 году - нижняя половина панциря у этой рептилии уже присутствовала. Это заставило ученых задуматься о том, как протекала эволюция черепах и когда их предки превратились в некое подобие современных "тортилл".

Риппель и его коллеги решили эту проблему, обнаружив останки крайне необычного существа, одновременно похожего и на примитивных "ящериц"-архозавров, и на черепах, изучая отложения времен начала юрского периода, сформировавшиеся на юге Китая примерно 220 миллионов лет назад.

Проводя раскопки в местечке Хэшанцзин в провинции Гуйчжоу, ученые натолкнулись на двухметровый скелет рептилии, обнаружив его практически в той же точке, где были найдены первые останки одонтохелиса, но в более глубоких слоях отложений.

Это существо, получившее имя Eorhynchochelys sinensis, или "черепаха зари с клювом из Китая", заметно отличалось по облику от одонтохелисов и других примитивных "тортилл" древности. В частности, у него был очень длинный и тонкий хвост, а ребра этой рептилии еще не успели срастись в панцирь.

С другой стороны, они уже успели принять дискообразную форму, а челюсти Eorhynchochelys sinensis превратились в некое подобие клюва, которым сегодня обладают все черепахи. Этот факт, как отмечает Риппель, стал очень важной вехой с точки зрения изучения эволюции этих рептилий.



Останки Eorhynchochelys

Наличие клюва, но отсутствие прочного панциря, по словам ученых, говорит о том, что главные отличительные черты черепах возникли не одновременно и фактически мгновенно, а развивались очень постепенным образом. И, соответственно, Eorhynchochelys sinensis был одним из первых шагов на этом пути.

Подобный статус "черепахи зари" позволил Риппелю и его команде раскрыть одну тайну эволюции этих рептилий - ее останки однозначно указывают на то, что черепахи входят в число диапсид, рептилий с двумя отверстиями в черепе, в число которых водят ящерицы, птицы, крокодилы и змеи, а также вымершие динозавры и птерозавры.

В прошлом, многие палеонтологи считали, что черепахи были потомками анапсид, более древних и примитивных ящеров, не имевших отверстий в черепе. Открытие Eorhynchochelys sinensis показывает, что это не так, и подтверждает данные генетических исследований, указывавших на родственные связи "тортилл" и современных птиц и крокодилов.

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