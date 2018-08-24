Как СССР победил в Курской битве

75 лет назад завершилась Курская битва, переломившая ход Великой Отечественной войны. К ее годовщине Минобороны опубликовало рассекреченные документы, касающиеся переломного для всей войны сражения. Об их содержании, ходе боевых действия и сожалениях немцев рассказывает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В честь 75-й годовщины Курской битвы Министерство обороны представило уникальные рассекреченные документы, которые рассказывают о событиях Великой Отечественной войны летом 1943 года. Отмечается, что "особое место" среди рассекреченных документов занимает директива Ставки верховного главнокомандования об утверждении плана освобождения Харькова.

"Несмотря на то, что секретности документов уделялось повышенное внимание, имена военачальников легендировались, чтобы исключить всякую возможность утечки информации. В документе Г.К.Жуков проходит под псевдонимом "товарищ Юрьев", а А.М.Василевский - "товарищ Александров", - говорится на сайте ведомства.

Также были опубликованы схема действий 12-го гвардейского батальона минеров в тылу противника с 25 июля по 09 сентября 1943 года, распоряжение начальника инженерных войск Центрального фронта от 10 августа 1943 г. о засылке групп минеров в тыл противника, листовка Военного Совета Центрального фронта от 14 августа. В ней рассказывается о пулеметчике Якове Студенникове из Орла, истребившем более 300 солдат противника.

"Береги пулемет! Бей немецкую сволочь!" - приводятся в листовке его слова, сказанные другому бойцу перед тем, как израненный Студенников был отправлен в медпункт.

По итогам боев лета 1943 года был подготовлен отчет бронетанковых и механизированных войск Центрального фронта о боевых действиях в сражении на Орловско-Курской дуге - он тоже приведен на сайте.

В отчете отражены боевые действия бронетанковых и механизированных войск фронта в оборонительной и наступательной операции в период с 5 июля по 10 августа 1943 года. Кроме описания действий советских частей дано краткое военно-географическое описание района боевых действий и погодные условия на тот период.

Опубликован и приказ войскам Брянского фронта. В его тексте отмечено, что после ряда контратак войска Красной Армии, расположенные севернее и восточнее Орла, в том числе части Брянского фронта, прорвали сильно укрепленную оборонительную полосу фашистов, разгромили многочисленные узлы сопротивления и опорные пункты врага, захватили тысячи пленных и продвинулись вперед на 35-55 км. От немецких захватчиков было освобождено свыше 120 населенных пунктов.

Приведено множество наградных листов. Иногда - посмертных.

В процессе зимнего наступления Красной армии 1943 года и последовавшего контрнаступления немцев на Восточной Украине в центре советско-германского фронта образовался выступ глубиной до 150 и шириной до 200 километров, обращенный в западную сторону - так называемая "Курская дуга". Там германское командование решило провести наступательную операцию "Цитадель", что положило начало Курской битве.

Во время Курской стратегической оборонительной операции советские войска успешно дали отпор немцам, начавшим операцию "Цитадель".

Согласно приказу Гитлера, требовалось "путем концентрического наступления окружить находящиеся в районе Курска войска противника и уничтожить их". При этом предполагалось "широко использовать момент внезапности", "обеспечить максимальное массирование ударных сил на узком участке" и "осуществить наступление в возможно быстром темпе".

Крупнейшее сражение операции произошло 12 июля в районе железнодорожной станции Прохоровка. С обеих сторон в сражении принимали участие до 1200 танков и самоходных установок. Ожесточенное сражение длилось весь день, к вечеру танковые экипажи вместе с пехотой дрались врукопашную. За один день противник потерял около 10 тысяч человек и 400 танков и был вынужден перейти к обороне.

Также 12 июля началось наступление под Орлом. 15 июля подключился Центральный фронт. Силы СССР превышали немецкие более чем в два раза.

"В конечном счете, именно наступление Красной Армии вдоль реки Миус и у Изюма не позволило 4-й танковой армии продолжить наступление до рубежа Псел, Пена. 24-й танковый корпус был введен в бой на южном крыле, и у группы армий "Юг" больше не было стратегических резервов.

Инициатива теперь принадлежала русским. Наступление на Курск было отменено...", - вспоминал немецкий генерал Эрхард Раус.

Наступательные операции под Орлом и Харьковом развернулись на фронте, превышавшем 600 км; в них участвовали войска пяти фронтов. Советские войска оттолкнули противника на 180 км, сумели в начале августа отбить Орел и Белгород.

Также в первые дни августа была начата Белгородско-Харьковская стратегическая наступательная операция "Румянцев". Перед советским командованием стоял вопрос о методе прорыва обороны противника: сокрушение или окружение. Решено было реализовывать первый вариант - операция на окружение требовала большего времени на проведение, что позволяло противнику организовать сопротивление и начать бои на внешнем фронте.

Советские войска использовали тактику последовательных ударов, которые заставляли противника постоянно перебрасывать резервы с одного участка на другой, распыляя силы. Развивая наступление, войска СССР 11 августа перерезали железную дорогу Харьков - Полтава, 23 августа овладели Харьковом. Контрудары немцев успеха не имели.

"Ничего так не жалко, как жалко оставлять Украину. Мы тут жили превосходно. Куры, гуси, сахар, молоко, сало - всего было вдоволь.

А сколько мы мобилизовали отсюда восточных рабочих! Фюрер обещал наделить нас, ветеранов войны, земельными наделами на Украине. Земля и климат - прелесть. Тридцать - пятьдесят здешних гектаров плюс дешевая крестьянская сила обеспечили бы всей нашей семье радостную жизнь... Жаль, очень жаль уходить отсюда. Впрочем, говорят, что мы еще вернемся, и я верю этому...", - гласили строки письма, найденного у убитого немецкого ефрейтора.

Курская битва по своим масштабам, привлекаемым силам и средствам, напряженности, результатам и военно-политическим последствиям стала одним из ключевых во Второй мировой и Великой Отечественной войне.

К 23 августа противник был отброшен на 150 км на запад. По данным советских источников, вермахт потерял в Курской битве 30 отборных дивизий, в том числе 7 танковых, свыше 500 тысяч солдат и офицеров, 1,5 тысячи танков, более 3,7 тысяч самолетов, 3 тысячи орудий. Потери советских войск превзошли немецкие; они составили 863 тыс. человек. Под Курском Красная Армия потеряла около 6 тыс. танков.

Победа на Курской дуге и последовавшее стратегическое наступление по плану летне-осенней кампании 1943 года ознаменовали завершение коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны и, как следствие, во Второй мировой войне.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook