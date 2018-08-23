Самый острый соус в мире

Имя этого соуса - Atomic Kick Ass, но стыдливые переводчики предпочитают называть его менее эпатажно - "Атомная жесть". А зря. Соус и в самом деле оправдывает свое оригинальное имя. Его создатель - шеф-повар ресторана Bindi, что в городе Грантем (графство Линкольншир, Великобритания), Мухаммад Карим. Он подает его к жареным куриным ножкам и готовит в противогазе и перчатках из плотного материала. В противном случае существует риск потерять сознание.

По словам Карима, у того, кто пробует сие творение, по телу пробегает стремительная волна, потом могут начаться судороги, внутреннее кровотечение и паралич лицевых мышц, который будет продолжаться около получаса. Поэтому персонал ресторана специально обучен оказывать любителям остренького первую помощь, пока не приедут медики. Соус запрещено есть людям, имеющим проблемы с сердцем. И да, перед тем как отведать острое блюдо, клиент обязан подписать специальную бумагу, которая освобождает ресторан от ответственности за возможные последствия такого ужина.

В соус добавляется 5 мл смеси самых острых перцев в мире, которая имеет 13 млн единиц по шкале жгучести Сковилла (для сравнения: жидкость в перцовых баллончиках составляет около 4 млн единиц по той же шкале). Так, одним из ингредиентов "Атомной жести" является сорт перца "Каролинский жнец", занесенный в Книгу рекордов Гиннесса как самый острый перец в мире на 2013 год.

Не далее как весной этого года 34-летний житель Нью-Йорка, участвовавший в соревнованиях по поеданию перца, съел "Каролинский жнец" и через несколько дней угодил в больницу (Медицинский центр Бассет, Нью-Йорк). Молодого человека стали донимать головные боли. После обследования ему поставили диагноз "обратимый церебральный вазокострикторный синдром", заболевание, которое сопровождается сокращением артерий. Как правило, оно вызвано реакцией на медицинские препараты или наркотики. Но в данном случае виной всему был перец. Жгучесть "Каролинского жнеца" в зависимости от сорта колеблется от 1,15 до 2,2 млн единиц по шкале Сковилла.

Это еще не самый плохой результат. Острый перец в 2016 году чуть не отправил на тот свет 47-летнего мужчину из Сан-Франциско. Тот также отведал гамбургер с красным перцем в рамках конкурса на поедание острых блюд. Почти в самом начале этого рискованного мероприятия у него открылась рвота, что, впрочем, конкурсанта не остановило и он геройски закончил свой обед. Итог - 2,5-сантиметровая дырка в пищеводе, которую прожег перец, и операция. Покинуть больницу мужчина смог только через три с лишним недели и еще долго питался через желудочную трубку.

Еще один ингредиент, входящий в состав Atomic Kick Ass, - перец "Моруга скорпион", названный так потому, что на конце его плоды имеют маленький загнутый хвостик. Жгучесть его составляет от 1,2 до 2 млн единиц, и он также входит в Книгу рекордов Гиннесса как лидер среди острых перцев на 2012 год. Вообще, страсти за почетное звание "самого горячего парня" накалены не меньше, чем сами перцы. Перцовый олимп пытаются покорять новые претенденты. Так, в прошлом году 53-летний житель Уэльса, некто Майк Смит вырастил сорт перца чили, который назвал "Дыхание дьявола". Острота его составляет рекордные 2,48 млн единиц по шкале Сковелла. Как вообще можно вырастить такого монстра?

Перцы столь высокой остроты используются в военной промышленности - для производства слезоточивого газа, их компоненты также добавляют в краску, которой покрывают днища кораблей, чтобы защитить их от моллюсков.