Автор зловещих детективных историй Эдгар Аллан По умер очень странной смертью, будто сам писал к ней сценарий. Обстоятельства кончины писателя были весьма непонятными, а причиной его ухода из жизни называли передозировку наркотиками или даже сифилис.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на anews.com, некоторые источники не исключали версию с кровоизлиянием в мозг, у него подозревали менингит, а еще он мог стать жертвой бешенства или убийства. 28 сентября 1849 писатель прибыл на территорию Балтимора, а спустя всего пару дней был обнаружен на улице в невменяемом состоянии. На нем имелась не принадлежащая ему грязная одежда, а еще По решительно отказывался от любой еды и воды. С регулярностью деятель повторял имя "Рейнолдс".

Писатель умер 7 октября, а медики в графе с причиной смерти указали "воспаление мозга", притом без проведения вскрытия. Как правило, указывало это на то, что пациент умер от наркотического или алкогольного отравления, либо по неустановленной причине.

Историки опровергают версию алкогольной интоксикации, поскольку в последние месяцы жизни Эдгар По вел активное сопротивление своей зависимости. Он начал пить из-за смерти первой жены, но писатель страдал от патологического опьянения, когда даже бокал вина мог лишить его рассудка.

В августе 1849 года он начал с регулярностью посещать направленное на борьбу с алкоголем сообщество "Сыны трезвости" и ограничивал себя в алкоголе. По в больнице оказался 3 октября, и именно в этот период на просторах Балтимора имели место выборы.

В ту пору бродяг нередко вынуждали отдавать голоса несколько раз за конкретных кандидатов, и их при этом предварительно переодевали, чтобы выдать за разных людей. Некоторые ученые предполагают, что писатель пережил нападение, поэтому его нашли в чужой одежде, а черепно-мозговая травма могла спровоцировать похожие симптомы.

Одни врачи были уверены, что кровоизлияние в мозг спровоцировало бред и потерю памяти, а другие связывали отказ от воды, судороги и яркие галлюцинации в паре с лихорадкой с бешенством.

Отсутствие следов наркотиков в теле писателя было подтверждено в 2002 благодаря спектральному анализу его волос. Хотя версий кончины Эдгара По существует множество, ни одна из них подтверждения не нашла.

Между тем, мистические события, связанные с его персоной, все еще имеют место. Некоторые свидетели твердят, что видели призрак писателя на кладбище. К тому же, памятник, который намеревались установить на могиле деятеля, оказался уничтожен поездом, сошедшим с рельсов.

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