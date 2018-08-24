Фрукты, которые зарядят энергией на весь день

Фрукты - почти идеальная еда. Они очень вкусные, не требуют термической обработки, прекрасно усваиваются, но самое главное - богаты полезными веществами. Важно включать в рацион разные фрукты, чтобы воспользоваться всеми преимуществами, которые они могут предложить.

Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет 6 идеальных сочетаний фруктов, которые не только удивят вкусом, но и подарят мощный заряд энергии на целый день. В каждом наборе 3 ингредиента. Количество фруктов вы можете регулировать сами. Как их есть - целиком, порезав в салат или сделав смузи - решать вам. К фруктам можно добавить несладкий йогурт, ряженку или любой соус по вкусу (только не переборщите с сахаром).

Противовоспалительная бомба: вишня + ананас + черника

Ананас содержит витамин С и ценный фермент бромелайн, который уменьшает воспаление кишечника, повышает иммунные свойства организма и стимулирует переваривание белка.

Попробуйте соединить его с полезными вишней и черникой, которые богаты антиоксидантами и витаминами А, В, Е и К. При желании вишню можно заменить черешней. Исследования показали, что черешня содержит большее количество фенольных соединений, обеспечивая более сильный противовоспалительный удар.

Иммунная бомба: грейпфрут + киви + клубника

Чувствуете слабость и легкое недомогание? Частенько страдаете от головных болей? Киви, грейпфрут и клубника могут дать вашей иммунной системе стимул, необходимый для поддержания здоровья.

Киви богаты витамином С, поддерживающим иммунную систему и предотвращающим образование свободных радикалов, которые могут привести к воспалению в организме.

Грейпфрут и клубника также являются одними из рекордсменов по содержанию витамина C и помогут бороться с болезнями. Кстати, семена клубники, богатые витамином А, содержат минералы, которые также поддерживают иммунную функцию.

Полезный совет - не ждите, когда станет слишком поздно и вы совсем расклеитесь. Утренняя фруктовая тарелка укрепит иммунитет и подарит силы и бодрость.

Антиоксидантная бомба: инжир + красный виноград + гранат

Эти три плода с высоким содержанием антиоксидантов защищают организм от повреждения свободными радикалами и замедляют старение.

Специальное вещество ресвератрол в красном винограде дарит этой ягоде мощные антиоксидантные и антивозрастные свойства, которые помогают бороться как с первыми признаками старения, так и с серьезными болезнями. Виноград также богат лютеином и зеаксантином, поддерживающими зрение и минимизирующими вредное воздействие ультрафиолетовых лучей.

Гранаты могут похвастаться более высоким содержанием уровня антиоксидантов, чем большинство фруктов, а инжир не только очень вкусен, но и богат витаминами и минералами, включая калий, кальций, магний, железо и медь.

Детоксикационная бомба: лимон + арбуз + ягода годжи

Мы не сможем избавиться от токсинов без помощи продуктов, которые будут гидратировать и вымывать их из организма. Итак, давайте начнем с арбуза, который на 90 процентов состоит из воды, а также содержит основной детоксикационный агент - глутатион. Арбуз также - отличный источник ликопина и витаминов А и С, которые также помогают в детоксикации и борьбе со свободными радикалами.

Лимон также является сильным детоксификатором и обладает антибактериальными и противовирусными свойствами. Конечно, просто нарезав на кусочки, большинство из нас его съесть не может. Куда можно добавить лимон? Можно положить пару долек в стакан теплой воды и выпивать ее по утрам до завтрака, чтобы помочь очистить организм и запустить пищеварительную систему. Также можно добавлять лимон в смузи: он отлично впишется в напиток со свежими огурцами и петрушкой.

Не забудем и о ягодах годжи. Эти крохи - отличный источник антиоксидантов, витаминов A, B, C и E, железа и холина, которые необходимы печени для ускорения процессов детоксикации.

Бомба для красоты: ежевика + папайя + дыня

Эта фруктовая тарелка - то, что вы точно должны съесть утром перед важным событием!

Папайя богата антиоксидантами и питательными веществами, которые помогают в производстве коллагена, поддерживающего упругость кожных покровов. Она также содержит фермент под названием папаин, который предотвращает повреждения кожи.

Ежевика содержит мало сахара и много полезных веществ: витамины А и С, медь, марганец, магний, калий, кальций. Как и другие ягоды, ежевика богата антиоксидантами. Ну, а дыня содержит бета-каротин, который "превращается" в организме в витамин А и помогает сделать кожу гладкой и светящейся, а волосы - сильными и блестящими.

Энергетическая бомба: банан + авокадо + яблоко

В следующий раз, когда будете искать "топливо" до или после тренировки, непременно соберите эту энергетическую тарелку. Эти богатые питательными веществами фрукты (да-да, авокадо - это фрукт) подарят вам бодрость на добрые 3-4 часа.

Бананы дают быструю энергию и являются отличным выбором в качестве перекуса перед тренировкой. В авокадо много калия (даже больше, чем в банане), натрия, кальция, фосфора, марганца, магния и других минеральных веществ, а также витаминов С, В, А, РР и D. Кроме того, он долго не даст проголодаться.

Да и высокое содержание клетчатки в яблоках насытит надолго. Но это не главная фишка фрукта. В яблоке содержится чуть ли не половина таблицы Менделеева! Натрий, фосфор, калий, сера, медь, цинк, кальций, алюминий, фтор, хром, железо, магний, молибден, никель, бор, ванадий, марганец... И это не считая витаминов! Стоит ли говорить, сколько пользы может принести обычное яблоко? Добавьте к яблочным долькам пюре из банана и авокадо, и энергетическая бомба готова.

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