Как кетчуп влияет на развитие рака желудка и кишечника?

Употребление томатного соуса, в том числе кетчупа, может снизить риск возникновения рака желудка и кишечника. К такому выводу пришли испанские ученые после проведенного ими исследования о влиянии томатов на здоровье человека. Об этом сообщает во вторник газета Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Группа биологов из Политехнического университета Валенсии изучила воздействие овощей на человеческий организм при употреблении их в сыром и приготовленном виде. Результаты исследования показали, что тушеные помидоры, добавляемые в соусы, гораздо полезнее для организма, поскольку в процессе готовки они сохраняют специальное вещество - ликопин, которое усиливает действие пробиотиков. Кроме того, оно стимулирует рост полезных бактерий, оказывающих благотворное действие на микрофлору кишечника.

Ликопин представляет собой пигмент красного цвета, в большом количестве содержащийся в помидорах. Он считается лучшим антиоксидантом, положительно влияющим на здоровье человека. Ликопин предотвращает окисление холестерина, по причине чего используется для профилактики сердечно- сосудистых заболеваний, а также снижает риск развития атеросклероза. Продукты с большим содержанием данного вещества защищают клетки организма от губительного действия свободных радикалов, поэтому применяются для предотвращения развития некоторых видов рака.

Ученые обнаружили, что употребление томатных соусов приводит к замедлению распространения зараженных раковых клеток и в конечном итоге к их гибели. В свою очередь, это позволяет снизить вероятность возникновения и развития рака желудка и кишечника. По словам специалистов, результаты эксперимента могут быть применены для разработки специальных диет, а также создания более полезных продуктов в будущем.

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