Что способствует преждевременному старению мозга

Американские ученые выяснили, как злоупотребление наркотиками и психические заболевания преждевременно старят мозг. Они надеются, что эти данные позволят более эффективно способствовать сохранению когнитивных функций человека.

Американские ученые из Клиники Амена, Университета Джонса Хопкинса, Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Google выяснили, от чего зависит ускоренное старение мозга. Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Alzheimer, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи изучили свыше 62 тыс. результатов сканирования мозга более чем 30 тыс. человек в возрасте от 9 месяцев до 105 лет. С помощью компьютерной томографии исследователи оценивали кровоток в различных областях мозга - его ослабление связано со старением.

"Основываясь на результатах самого большого исследования в области визуализации мозга, которые когда-либо проводились, мы можем отслеживать распространенные расстройства и другие факторы, которые приводят к преждевременному старению мозга. Лечение заболеваний, вызывающих старение мозга, может замедлить или даже остановить этот процесс.

Особенно важны данные о последствиях злоупотребления каннабисом, так как в нашей культуре марихуана начинает рассматриваться как нечто безобидное", - рассказывает ведущий автор работы психиатр Дэниел Амен.

С помощью компьютерной томографии ученые анализировали взаимосвязь старения мозга с воздействием разных факторов, включая психические заболевания - биполярное расстройство, шизофрению, синдром дефицита внимания и гиперактивности.

Исследователи изучили 128 областей мозга, позволяющих определить его возраст, и сравнили с настоящим возрастом пациента. Разница в данных указывала на хорошее состояние или же ускоренное старение мозга.

Как выяснилось, шизофрения "старила" мозг в среднем на 4 года, злоупотребление марихуаной - на 2,8 года, биполярное расстройство - на 1,6 года, СДВГ - 1,4 года.

А вот депрессия и само по себе старение организма, вопреки предположениям ученых, не провоцировали ускоренного старения мозга.

"Это одно из первых исследований, основанных на данных о состоянии мозга крупной выборки. Такие масштабные исследования необходимы, чтобы найти ответ на вопрос о том, что происходит со структурой мозга и его функциями во время старения. Влияние изменяемых и неизменяемых факторов старения головного мозга можно использовать для составления дальнейших рекомендаций по сохранению когнитивных функций", - поясняет кандидат медицинских наук Джордж Перри.

"Эта статья представляет собой важный шаг вперед в понимании того, что происходит с нашим мозгом на протяжении жизни. Результаты показывают, что мы можем прогнозировать возраст человека по кровотоку в мозге. Кроме того, мы заложили основу для дальнейшего изучения того, как распространенные психические расстройства могут влиять на кровообращение мозга", - отмечает соавтор исследования Сахит Эган.

А коллектив американских ученых из Миннесотского университета и Университета Цинцинатти выяснили, что исполнительные функции мозга не связаны с полом, как это считалось ранее.

Результаты исследования они изложили в статье в журнале Neuropsychopharmacology.

Исполнительными функциями называют набор высокоуровневых процессов, позволяющий планировать текущие действия в соответствии с общей целью, изменять реакцию в зависимости от контекста, избирательно уделять внимание нужным стимулам. Например, увидев вкусный торт, человек подавляет автоматическое желание отрезать себе кусочек, помня о том, что он на диете; собираясь перейти автомобильную дорогу в Англии, турист из США изменяет заученную реакцию, и смотрит сначала направо, а потом налево. Также эти функции задействуются при появлении новых, ранее не встречавшихся стимулов, обеспечивая когнитивную гибкость.

Проведя мета-анализ более 150 работ, посвященных исполнительным функциям, исследователи установили, что влияние половой принадлежности испытуемых либо совсем незначительное, либо вовсе отсутствует. При этом было установлено, что на исполнительные функции влияет генотип, развитие испытуемых на протяжении взросления и зрелости, а также образующиеся в мозге нейронные сети - все эти факторы были признаны достойными дальнейшего изучения.

"В целом, мы выявили незначительное влияние половых различий на исполнительные функции, либо его полное отсутствие, - заключают авторы работы. - Было бы неверным считать, что пол является основным фактором, определяющим различия в исполнительной функции и когнитивной деятельности".

Тем не менее, исследователи предполагают, что стресс, злоупотребление наркотиками, травмы головы и другие внешние факторы могут по-разному влиять на работу мозга мужчин и женщин. Они настаивают на дальнейшем изучении влияния подобных факторов, рассчитывая, что это поможет в будущем снизить риск развития психических заболеваний.

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