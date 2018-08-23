Ученые назвали самый лучший продукт против высокого давления

Повышенное артериальное давление является самой распространенной проблемой со здоровьем у жителей большинства развитых стран мира. Гипертония намного увеличивает риск инсульта, а также повышает опасность инфаркта, поэтому болезнь нельзя запускать, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В ходе недавних исследований ученые из США выяснили, что систолическое и диастолическое давление снижает оливковое масло. Речь идет не только о добавлении этого ингредиента в салаты и другие блюда, но и о том, чтобы начать готовить на оливковом, а не на сливочном или подсолнечном масле.

Кроме того, диетологии настоятельно рекомендуют уменьшить содержание соли в рационе для того, чтобы в организме не скапливался натрий, который увеличивает давления. Из-за соли наше тело удерживает воду, что оказывает дополнительную нагрузку на органы. Гипертоникам необходима диета с ограниченным количеством жира, в которую входит множество свежих овощей и фруктов. Кроме того, очень важно ограничить употребление кофеина и алкоголя.