На Алтае обнаружены останки дочери денисовца и неандерталки

Обломок кости, найденный в пещере на Алтае, принадлежал дочери представителей двух видов человека - денисовца и неандерталки, выяснили немецкие археологи из Института эволюционной антропологи Макса Планка в Лейпциге. Исследование было опубликовано в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Предположение о том, что денисовцы и неандертальцы могли скрещиваться, возникло давно, но достоверных подтверждений этому не было. В 2016 году в Денисовой пещере, где в 2008 году были впервые обнаружены останки денисовского человека, археологи обнаружили двухсантимертовый кусочек кости. Анализ показал, что он принадлежал девочке лет тринадцати, жившей около 50 тыс. лет назад. Оказалось, что в геноме девочки 38,6 процентов аллелей соответствуют неандертальскому, а 42,3 процента - денисовскому геному.

Дальнейший анализ позволил прояснить и происхождение родителей девочки. Ее мать оказалась генетически схожа с европейскими неандертальцами, обитавшими в Хорватии. У отца тоже, по-видимому, был неандертальский предок, но куда более дальний, живший около 500 поколений назад.

Ученые рассчитывают в дальнейшем найти в пещере и другие останки, принадлежащие девочке или другим гибридам и, возможно, даже ее родителям.