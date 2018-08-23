Учёные нашли и убили главную причину ожирения

Исследователи выяснили, что всему виной отдельно взятый "дефектный" и неспособный правильно работать ген.

Исследователи из международной группы учёных из университетов Израиля, Австралии и США обнаружили редкий ген под названием MMP-2, неправильная работа или повреждения которого провоцируют голод и ожирение. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, пишет Medical Express.

Учёные обнаружили, что дефект гена активизирует выработку лептинов - регулирующих энергетический обмен веществ, попадающих по кровотоку в в гипоталамус, где при взаимодействии с белками попадают на поверхность нейронов. Анализы у пациентов, страдающих ожирением, показали, что у людей с дефектами гена MMP-2 в крови содержится гораздо большее количество лептинов, чем у пациентов с нормальным индексом массы тела.

В результате исследований генетики смогли подавить активность MMP-2 и показать, что в таком случае синтез лептина нормализуется и начинает связываться с нейронами в обычном режиме, что снижает склонность человека к перееданию. Учёные считают, что результаты помогут разработать особый ингибитор (замедлитель реакции), который люди с тяжёлым ожирением смогут принимать в качестве терапевтического средства.