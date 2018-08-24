Британский ученый связал поражение Наполеона с извержением вулкана

Поражению французского императора Наполеона Бонапарта в битве при Ватерлоо отчасти могли способствовать сильные дожди, вызванные извержением вулкана в Индонезии, свидетельствует новое исследование Имперского колледжа Лондона.

Извержение вулкана Тамбора произошло на индонезийском острове Сумбава в 1815 году за два месяца до исторической битвы. Вулкан унес жизни около 100 тысяч людей и повлиял на погодные условия во всем мире. Согласно исследованиям сотрудника колледжа доктора Мэтью Денджа, последствия извержения могли повлиять на исход битвы при Ватерлоо.

Дендж выявил, что вулканический пепел может вызвать "короткое замыкание" в ионосфере и создать импульс к формированию облаков. По мнению ученого, извержение вулкана Тамбора в 1815 могло привести к сильным дождям в Европе, о которых говорили современники и которые упоминались в художественной литературе.

"Виктор Гюго в романе "Отверженные" сказал о битве при Ватерлоо: "Не по сезону облачного неба хватило бы, чтобы привести к концу света". Теперь мы на один шаг ближе к пониманию роли Тамбора в битве на другом конце света", - заявил Дендж.

Доктор провел серию экспериментов, чтобы подтвердить свою теорию. Создав модель, рассчитывающую дальность полета заряженного вулканического пепла, Дендж выяснил, что частицы меньше 0,2 миллионных метра в диаметре при извержении могут достичь ионосферы. Результаты эксперимента соответствуют историческим свидетельствам о других извержениях.

Битва при Ватерлоо 18 июня 1815 года стала решающим моментом в попытке Наполеона вернуть власть во Франции после возвращения из ссылки с итальянского острова Эльба, где он находился с 1814 года. Проиграв сражение, Наполеон был вновь сослан, на этот раз на остров Святой Елены, где он и провел свои последние дни.