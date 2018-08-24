Змея повергла в ужас и прославила араба в интернете - ВИДЕО

24 августа 2018 09:38

Видеоролик розыгрыша, снятый в середине августа, предположительно в Иордании, привлёк внимание более двух миллионов интернет пользователей, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Реакция мужчины, ожидающего горячее блюдо, после того, как в ёмкости из-под фольги появился питон, была явно неподдельной. Араб, охваченный паническим ужасом, принялся убегать от ползучего гада, прячась за спинами очевидцев розыгрыша. Приятель мужчины наоборот пытался демонстрировать безобидность змеи и подносил её поближе к своему трусливому другу.

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Нажмите на видео для просмотра:
Змея повергла в ужас и прославила араба в интернете

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