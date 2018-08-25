Вот как теперь будут выглядеть новые модели Opel - ФОТО

Компания Opel отметила переход из состава концерна GM под крыло группы PSA разработкой принципиально новой дизайнерской политики. Ради ее демонстрации стилисты марки переделали небольшое спорткупе в концептуальный кроссовер, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

Первый прототип в новой стилистике Opel получил название GT X Experimental и, не исключено, в будущем перевоплотится в новое поколение вседорожника Mokka. Хотя, как заявил директор по дизайну британского подразделения марки Марк Адамс, относиться к этому концепту, как к серийному автомобилю, не стоит. Opel GT X Experimental сами дизайнеры позиционируют как "манифест бренда" и "гордость Opel на колесах", образец того, какой облик получат все будущие модели Opel.

Основной характерной особенностью стилистики кроссовера стал так называемый "компас" - воображаемый четырехугольник, стороны которого формируют продольная складка капота, вертикальное ребро на переднем бампере и элементы матричной головной оптики. В центре "компаса" располагается логотип марки. Роль радиаторной решетки играет полупрозрачная панель, за которой скрыты не только фары, но и датчики полуавтономной системы управления.

Сама же решетка радиатора концепту не слишком нужна, так как он оснащен электромотором с 50-киловаттной батареей. Технические характеристики концепта пока не называются, но уже заявлено, что в его основе лежит совершенно новая платформа, ранее не использовавшаяся ни на одном "Опеле". А вот по решению кузова в целом прототип отчетливо напоминает относительно недавнее концептуальное купе Opel GT, хотя разработчики этого и не скрывают, что ясно из названия концепта. Не слишком далеко новый кроссовер ушел и по габаритам - его длина едва-едва превышает 4 м, хотя создатели утверждают, что благодаря использованию электромотора и компоновке внутри свободно разместятся 4 человека и багаж.

Интерьер кроссовера также получил пару занятных решений. В первую очередь, это разработка под названием Pure Panel - новая цифровая "приборка", разработанная Opel специально для будущих новинок. Утверждается, что кресла водителя и пассажира могут сами подстраиваться под их нужды, опираясь на систему отслеживания взгляда. Наконец, создатели лишили кроссовер дверных ручек и наружных зеркал, заменив их видеокамерами.

Премьера Opel GT X Experimental состоялась на специальном мероприятии в Рюссельсхайме, однако создатели кроссовера так им гордятся, что намерены продемонстрировать "живьем" в каждой из тех стран, которые Opel считает стратегически важными.

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