Эксперты ООН рассказали о вреде алкоголя

Даже самые небольшие порции алкоголя наносят серьезный ущерб здоровью и заметно повышают вероятность преждевременной смерти от болезней сердца, рака и несчастных случаев. В общей сложности, спиртное уносит жизни трех миллионов жителей планеты каждый год. Об этом пишут эксперты ООН в статье в журнале Lancet, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы собрали самый обширный набор данных, посвященный этой проблеме. Теперь мы можем очень четко заявить, что негативные эффекты от спиртного исчезают только в том случае, если количество выпитого стремится к нулю. Развенчан миф о том, что одна-две порции алкоголя полезны для здоровья", - заявила Эммануэла Гакиду (Emmanuela Gakidou) из университета Вашингтона (США).

В последнее десятилетие в научной прессе появилось несколько десятков исследований, авторы которых заявляли о наличии связи между употреблением алкоголя в любой форме и развитием рака в ряде органов.

К примеру, в 2010 году ученые показали, что употребление большого количества пива может ускорять развитие рака кишечника, в 2011 и 2013 годах - раскрыли связь между алкоголем и раком груди. Другие наблюдения показали, что сочетание табака и алкоголя усугубляет канцерогенный эффект последнего.

С другой стороны, как отмечает Гакиду, многие ученые писали и об обратном - люди, пьющие небольшие количества вина или пива, в среднем жили дольше не только, чем заядлые алкоголики, но и абсолютные трезвенники. Подобные заявления и публикации вызвали массу споров среди медиков, так как однозначного объяснения этому феномену они так и не смогли найти.

Гакиду и ее коллеги, работающие под эгидой ООН, провели пока самую массовую и масштабную проверку этих заявлений, собрав статистику по злоупотреблению алкоголем в 195 странах мира за последнюю четверть века.

В этом проекте, как отмечают ученые, они объединили исходные данные почти 1,5 тысячи научных работ, авторы которых изучали влияние алкоголя на здоровье отдельных людей и на жителей разных стран и регионов. Их сопоставление позволило экспертам ООН подсчитать общее число пьющих людей в мире и понять, как много жизней уносит "зеленый змий".

Как показывают эти расчеты, каждый четвертый житель Земли употреблял или употребляет алкоголь - их общее число составляет около двух миллиардов. Что интересно, число пьющих мужчин лишь незначительно превышает количество женщин, и составляет 63%.

Больше всего пьют жители стран Европы - к примеру, в Дании почти все мужчины (97%) и женщины (95%) признавались в том, что они пробовали спиртное, а Норвегия Германия, Польша и Франция почти не уступают им. Меньше всего пьют, ожидаемым образом, в мусульманских странах Ближнего Востока, в том числе и в Сирии.

Каждый год Земля теряет, в соответствии с расчетами Гакиду и ее коллег, примерно три миллиона человек, злоупотребляющих алкоголем. Сильнее всего от него страдают молодые мужчины в возрасте от 16 до 49 лет - каждая десятая смерть в этом возрастном диапазоне оказалась связана со спиртным.

"Лидерами" в этом отношении, вопреки общей статистике употребления горячительных напитков, стали не европейские страны, а Африка и бывший СССР. Первое место в этом антирейтинге занимает Лесото, где каждые 140 из 100 тысяч человек умирают от алкоголя. На второй позиции находится Россия, на третьем - ЦАР, а на четвертом - Украина. В этот же список попали Латвия, Литва, Казахстан и Беларусь.

"Все эти страны должны обратить пристальное внимание на нашу статистику и выработать пакеты мер, которые бы помогли их гражданам уменьшить их алкогольные аппетиты или полностью отказаться от спиртного", - заключает Гакиду.

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