Австралийские ученые обнаружили у людей ранее неизвестные «микроорганы»

Ученые Института медицинских исследований Гарвана (Австралия) обнаружили у мышей и людей ранее неизвестные "микроорганы", который участвует в работе иммунной системы человека. Об этом сообщает издание Science Alert, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Микроорганы" представляют собой тонкие плоские структуры, находящиеся в верхней части лимфатических узлов. Они были первоначально найдены у мышей и названы субкапсулярными пролиферативными центрами (англ. subcapsular proliferative foci, SPF). Эти структуры формируются временно, а их небольшие размеры делают их незаметными, что объясняет, почему ученые не заметили их раньше.

В лимфатических узлах находятся и созревают иммунные клетки - лимфоциты. Лимфа приносит в узлы антигены - чужеродные для организма вещества, - благодаря чему начинается активация иммунного ответа. В SPF было найдено большое количество различных клеток, в том числе B-лимфоциты, способные превращаться в клетки памяти. Клетки памяти хранят информацию об инфекции, поэтому они играют важную роль в обеспечении долговременной устойчивости к определенным патогенам. Они быстро распознают инфекцию и начинают выделять антитела, обезвреживающие вирусы или бактерии.

Ученые полагают, что пролиферативные центры играют роль "точек сбора" лимфоцитов, что делает их эффективными в борьбе против патогенных организмов, клеток и вирусов.

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