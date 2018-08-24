Почему новый фильм о Бонде остался без режиссера

Поклонникам фильмов об агенте 007 Джеймсе Бонде, похоже, придется набраться терпения: выход 25-й серии легендарной франшизы может быть отложен на неопределенное время из-за разногласий между участниками проекта, причиной которых мог стать кандидат на роль "русского злодея", передает Day.Az со ссылкой на bbc.com.

Во вторник стало известно, что британский режиссер Дэнни Бойл, которого уже было утвердили в качестве постановщика нового фильма, покинул проект из-за "творческих разногласий с продюсерами".

Вслед за Бойлом из проекта выбыл и сценарист Джон Ходж, с которым они вместе работали над сценарием нового Бонда. Участие исполнителя роли Бонда Дэниела Крейга теперь тоже под вопросом, учитывая, что он уже не раз грозился уйти из "бондианы".

Съемки должны были начаться уже в декабре 2018 года, а релиз картины был запланирован на октябрь 2019 года, однако теперь продюсерам, скорее всего, придется сдвигать эти сроки.

Как утверждает британская газета Telegraph, основным камнем преткновения в подготовительной работе над фильмом мог стать кастинг на роль русского злодея в фильме про агента 007.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook