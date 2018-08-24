Телеведущую стошнило на гостя в прямом эфире - ВИДЕО

Норвежскую телеведущую Линн Виик (Linn Wiik) стошнило на гостя передачи в прямом эфире. Однако, как сообщает ирландский портал Independent, герой программы Вегард Харм (Vegard Harm) не обиделся, узнав причину случившегося, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Инцидент произошел во время интервью для передачи на канале TV2. Харм отвечал на заданный вопрос о спортивных упражнениях. Воспользовавшись паузой, Виик выпила воды из стакана, стоящего перед ней на столе. Через несколько секунд ее вырвало. "Меня начало немного тошнить, и думая, что это поможет, я выпила немного воды", - пояснила она позднее.

Чтобы объяснить такую реакцию организма, Виик призналась, что беременна. Харм был так поражен этой новостью, что переспросил, правда ли это. Позднее интервью продолжилось.

Рассказывая об инциденте, Виик с уверенностью заметила, что содержимое желудка, которое она не сумела удержать в себе, состояло в основном из воды. Также телеведущая сообщила, что не собиралась рассказывать окружающим о своем положении.

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