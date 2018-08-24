Социальные сети захватил новый интернет-флешмоб - ВИДЕО

Пользователь социальной сети Twitter с ником @kay_dera выложила в своем микроблоге запись фокуса. Ролик быстро разлетелся по Сети, и многие интернет-пользователи захотели попробовать повторить этот фокус, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На записи видно, как девушка подносит одну руку к другой, а потом словно "проводит" одну через другую.

"Давайте посмотрим, как далеко это зайдет", - написала девушка.

Запись набрала почти 80 тысяч лайков и более 30 тысяч ретвитов. Многие пользователи социальных сетей захотели попробовать повторить фокус и опубликовали результаты в своих аккаунтах.

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