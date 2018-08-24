Посмертный альбом Майкла Джексона оказался подделкой
Лейбл Sony Music Entertainment признал, что несколько песен на посмертном альбома Майкла Джексона были записаны другим вокалистом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как сообщает портал EDM, представители компании в суде рассказали, что песни Breaking News, Keep Your Head Up и Monster были спеты Джейсоном Малачи.
Посмертный альбом Майкла Джексона Michael вышел в 2010-м, через год после его смерти.
Суд в отношении лейбла начался еще в 2014 году после иска фанатов, заподозривших подделку. Тогда представители компании уверяли, что все песни на пластинке исполнил сам Джексон. Решение суда о дальнейшей судьбе релиза будет известно в течение 90 дней.
В середине июля врач Майкла Джексона рассказал, что отец звезды химически кастрировал сына для получения лучшего голоса.