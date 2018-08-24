Звезда «Теории большого взрыва» прокомментировала закрытие сериала

Американская актриса Кейли Куоко прокомментировала в Instagram закрытие сериала "Теория большого взрыва", в котором сыграла главную роль.

"Это были сбывшиеся мечты и путешествие, которое навсегда изменило нашу жизнь. Неважно, когда бы оно ни должно было закончиться, мое сердце в любом случае было бы разбито. Утопая в слезах, мы обещаем вам лучший сезон", - написала она.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, Куоко также поблагодарила всех, кто поддерживал съемочную группу все эти годы.

О закрытии сериала стало известно ранее в августе.

"Теория большого взрыва" - один из самых популярных современных ситкомов в США и во многих других странах. Аудитория 11-го сезона составила около 14 миллионов человек. Исполнитель роли Шелдона Купера Джим Парсонс в ноябре 2016-го стал самым дорогим актером телевидения по версии Forbes. Его коллеги Джонни Галэки (Леонард), Саймон Хелберг (Говард) и Кунал Найар (Раджеш) заняли три следующие строчки.

Сериал впервые вышел на экраны в сентябре 2007 года.

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