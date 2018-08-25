Ученые выяснили, какие попугаи обладают способностью смущаться

Самые крупные в семействе попугаев сине-желтые ара способны смущаться и "краснеть" во время общения с человеком. К такому поразительному выводу пришли французские ученые после проведенного ими исследования о влиянии различных способов коммуникации на поведение птиц. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Эксперты из Французского национального института агрономических исследований изучили поведение птиц во время вербального общения с учеными. Для этого они поместили попугаев в привычные для них условия в пустом вольере. Сначала ученые разговаривали с птицами и поддерживали зрительный контакт в течение двух минут. Затем наблюдали за реакцией попугаев, когда человек оставался на том же расстоянии, но поворачивался спиной к птице.

Результаты показали, что в процессе общения ара "значительно чаще" заливались алой краской на щеках. "Взъерошивание перьев и изменение цвета кожи может быть связано с проявлением внутренних чувств птиц", - отмечает автор исследования Алин Бертан. По ее мнению, причиной этого является желание попугаев лучше выглядеть, а также положительные эффекты социального взаимодействия.

Ранее биологи полагали, что появление румянца на щеках характерно исключительно для человека. Это явление вызвано сильным эмоциональным напряжением, связанным с повышенным вниманием к личности.

"Миллионы птиц содержатся в качестве домашних любимцев", - указывает Бертан. По ее словам, понимание реакции попугаев на общение и зрительные контакты с человеком поможет улучшить их существование в домашних условиях.

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