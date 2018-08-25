Необычные способы использования лимонов в хозяйстве

Лимоны не могут переделать все дела по дому за вас, но они представляют собой прекрасное натуральное средство для решения некоторых самых распространенных домашних проблем. Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет необычные и полезные способы использования лимонов в хозяйстве.

Рис не будет слипаться

Чтобы получить пышный и рассыпчатый рис, необязательно тратиться на рисоварку.

Добавьте чайную ложку лимонного сока прямо в кастрюлю с кипящей водой во время варки риса. Готовому рису дайте остыть и придайте форму с помощью вилки, перед тем как подать на стол.

Создайте вашему любимцу новый имидж

Вы знаете эти противные красные пятнышки, которые образуются вокруг собачьих глаз и пасти? Некоторые называют их слёзными пятнами, и они могут быть вызваны множеством причин (аллергия, кожные раздражители и т.д.)

Сначала следует посоветоваться с ветеринаром, но в крайнем случае можно использовать лимонный сок, чтобы избавиться от них. Приготовьте смесь в виде пасты из равных частей пищевой соды и лимонного сока и втирайте её в пятна (подальше от глаз). Оставьте смесь на 10 минут для впитывания и затем смойте.

Очистите разделочную доску

Вода и мыло не помогут очистить деревянную доску. Вместо этого посыпьте доску крупной солью и протрите половинкой лимона со стороны мякоти. Эта смесь очистит все уголки и щёлочки.

Лимонный сок - естественное дезинфицирующее средство, необходимое тем, кто использует доски для разделки сырого мяса.

Удаляем жир с кухонных поверхностей

Лимонный сок может поспорить с токсичными средствами для очистки столешниц. Как и с разделочными досками, можно нанести небольшое количество соли на сковородку и плиту и оттереть с лимонным соком.

Но нужно знать, что некоторые поверхности нельзя подвергать действию кислоты - например, мрамор.

Очистите сыротёрку

Посудомоечные машины не всегда справляются с этим, а вы можете порезаться, отдирая присохший сыр с тёрки.

Разрежьте лимон пополам и хорошенько натрите тёрку половинкой лимона со стороны мякоти. Сыр размягчится, и его будет легко смыть.

Дезодорант для кошачьего туалета

Присутствие кошки в квартире всегда выдаёт себя характерным запахом.

Чтобы не портить удовольствие от визита вашим гостям, положите пару половинок лимона мякотью вверх и поставьте миску в помещение, где стоит кошачий туалет. То же самое можно сделать в собственном туалете, сэкономив на покупных освежителях воздуха.

Освежите утилизатор мусора

Если лимонный сок может побороть кошачье амбре, он способен справиться и с запашком мусорного утилизатора.

Бросьте несколько лимонных корок (лайм или апельсин тоже подойдут), откройте кран и оставьте воду течь через утилизатор до исчезновения запаха.

Свежесть и белизна для постельного белья

Вот простой рецепт, который поможет с помощью лимонного сока придать блеск белому постельному белью и одежде.

Погрузите их в таз со смесью равных частей лимонного сока и пищевой соды и оставьте на полчаса перед тем, как отправить их в стирку. Пятнам уделите особое внимание, потерев их кусочком лимона перед стиркой.

Чтобы хромированные поверхности блестели

Хромированных поверхностей на кухне много - от кранов до холодильников. Используйте лимоны, чтобы техника выглядела наилучшим образом.

Просто потрите их лимонной коркой, а затем смойте водой.

Отдраить ванну

Конечно, придётся потрудиться, чтобы удалить пятна от мыла и воды в ванной с помощью лимонного сока, но может быть, это стоит усилий.

Бытовые очистители для ванной содержат агрессивные химикаты, вредные для окружающей среды, да ещё влетают в копеечку. Кроме того, лимонный сок предотвращает образование плесени.

Чтобы продукты лучше сохранялись

От соуса гуакамоуле до свежего салата, лимонный сок - первое средство для сохранения продуктов свежими и живыми.

Он способен вернуть к жизни даже начавший вянуть салат. Для этого нужно в миску с холодной водой добавить сок одного лимона, положить в раствор зелень и оставить на час.

Прогнать сорняки навсегда

Если вы не хотите портить свой участок вредными гербицидами, для борьбы с сорняками используйте лимонный сок.

Наполните распылитель или садовый шланг и залейте вредные растения, чтобы они были полностью покрыты жидкостью. Через пару дней они засохнут.

Незваным гостям от ворот поворот

Когда вам докучают муравьи, не стоит вызывать службу по борьбе с вредными насекомыми.

Возьмите под прицел конкретно те места, где маленькие твари вползают в ваш дом, и распылите в них хорошую порцию лимонного сока. Для дополнительной защиты посыпьте вокруг дверных проёмов лимонную цедру.

Насекомые не выносят кислый запах и сбегут от него подальше. Таким же образом можно избавиться от блох и тараканов - вымыть пол смесью воды и лимонного сока.

Улучшить свой запах

Никому не хочется быть дурно пахнущим сотрудником в офисе.

Если вы забыли дома свой Old Spice, удружите коллегам и используйте немножко лимонного сока для защиты от запаха.

Хотя действие лимонного сока будет непродолжительным, некоторые используют в качестве дезодоранта основу из лимонного сока и присыпку из пищевой соды.

Самодельный увлажнитель

Поставьте на плиту кастрюлю и бросьте в неё несколько ломтиков лимона.

Кипятите воду на медленном огне примерно каждый час, и пусть аромат наполняет дом. Если вам захочется более пряного запаха, можно добавить корки апельсина, корицу и гвоздику.

Окрестные кошки, держитесь подальше

Если у вас проблемы с бродячими кошками и их запахом в саду, соскребите корочки с лимона и бросьте их на землю. Кошки терпеть не могут запах цитрусовых. Лимонные корки помогут и в доме - чтобы кошки не шастали по столам и другой мебели.

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