7 причин особенной любви к вам комаров

Вы не могли не заметить, что во время походов с друзьями на природу, друзей у вас значительно прибавляется. Шумных, раздражающих, пьющих вашу кровь друзей. Почему кажется, что комары особо тяготеют к конкретным людям из группы, а остальных почти не кусают? Оказывается, на решение комаров укусить кого-либо влияет много факторов. Некоторые из них можно контролировать, некоторые нет. Подробнее об этом расскажет Day.Az со ссылкой на Mixstuff.

Укусы, которых можно избежать

Есть некоторые техники борьбы с насекомыми, эффективные и не очень. Но мы сейчас говорим о том, чем вы их привлекаете изначально. Вот несколько ваших привычек, которые просто кричат комарам: "Свежая кровь здесь!".

Алкоголь. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Journal of American Mosquito Control в 2002 году, достаточно выпить всего одну баночку пива, чтобы ваше тело стало гораздо более привлекательным для комаров.

Занятия спортом. Как оказалось, многие вещи, происходящие с вашим телом во время занятий спортом, для комаров - словно запах картошки фри возле ресторана с фаст-фудом для людей. Молочная кислота, запах тела и химические вещества, обнаруженные в человеческом поту, всё это привлекает комаров.

Одежда. Да, у комаров есть своё мнение о вашем вкусе в одежде. Когда вы одеваете что-либо яркое и тёмное, например, синее, чёрное или красное, вы выделяете себя для хищных насекомых. Особенно чётко это срабатывает, если в компании вы единственный, кто одет в такие цвета.

Укусы, с которыми придётся смириться

К сожалению, есть некоторые вещи, с которыми придётся смириться. Вы не можете изменить свою кровь, вы не можете изменить свои гены и вы не можете изменить выдыхаемый вами газ. Всё это - холодные неоспоримые биологические факты, с которыми вам придётся жить.

Группа крови. Первая группа крови - одна из самых востребованных в день донора, но она и самая привлекательная для пролетающих мимо комаров. Самая невкусная для них группа - вторая.

Углекислый газ. Комаров привлекает углекислый газ, поскольку он говорит о наличии рядом живой добычи. И с этим ничего не поделаешь, разве что можно не дышать (удачи вам с этим!).

Антигенные выделения. Ваши гены определяют, являетесь ли вы секретором, то есть человеком, чьи антигены группы крови попадают в слюну, пот и так далее. Около 80% всех людей - секреторы, и эти 80% наиболее привлекательны для комаров.

Кожные бактерии. Тут есть свои тонкости, но разнообразие и класс бактерий, обитающих на нашей коже, может иметь огромное влияние на комаров. Согласно данным исследования 2011 года, дело не только в том, какое количество бактерий у вас есть. Если у вас много бактерий одного типа, комаров это просто сводит с ума. При этом, если у вас такое же количество бактерий, но разных типов, летающих кровопийцев это впечатлит гораздо меньше.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook