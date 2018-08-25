Как легко перенести длительный перелет

Эксперты индустрии путешествий рассказали, какие правила нужно соблюдать, чтобы легче перенести длительный перелет. Об этом сообщает Vogue, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Во-первых, специалисты порекомендовали следить за питанием за 24 часа до полета. "Алкоголь и кофеин могут сильно навредить качеству сна, поэтому необходимо избегать употребления продуктов с их содержанием", - объяснила доктор Шелби Харрис. "Также нужно придерживаться легкого питания, а если пассажиру предстоит ночной перелет, то лучше всего сочетать сложные углеводы и белки, так как это увеличивает сонливость", - добавила эксперт и привела в пример цельнозерновые хлебцы, овсяную кашу, бананы, греческий йогурт и нежирный сыр.

Также косметолог из Лос-Анжелеса Мила Мурси посоветовала подготовить кожу лица, умыв ее в день вылета мягким очищающим средством и увлажняющим тоником, чтобы создать защитный слой. А массажистка Елини Цикрикас порекомендовала сделать массаж всего тела с использованием масел.

Вдобавок эксперты посоветовали приобрести звукоизолирующие наушники и специальную маску на глаза, а также не использовать электронные девайсы перед сном. "Из-за яркого света ваш мозг думает, что солнце по-прежнему светит. Это сокращает выработку мелатонина и вредит сну", - пояснила Шелби Харрис. Она также предложила обратить внимание на специальные приложения, которые помогают заснуть с помощью медитативных практик, например, Headspace.

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