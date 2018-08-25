Экраны смартфонов оказались втрое грязнее сиденья унитаза
Многие люди носят с собой смартфоны абсолютно везде - берут их в туалет, в ванную, говорят по ним на улице, кладут под подушку. А что насчет соблюдения правил гигиены? Одна из страховых организаций Великобритании решила проверить, насколько вообще может быть грязен телефон, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Как сообщили специалисты из Insurance2go, более трети людей (35%) вообще никогда не прикасались к своему телефону очищающей салфеткой и не использовали очищающие жидкости или аналогичные продукты. Каждый 20-й пользователь очищал свой смартфон реже раза в полгода.
Сотрудники организации взяли три популярных смартфона (iPhone 6, Samsung Galaxy 8 и Google Pixel) и протестировали их на наличие аэробных бактерий, дрожжей и грибков. Выяснилось, что все ключевые места телефона (такие, как, например, кнопка "Домой", основной экран, даже оборотная сторона телефона) были загрязнены по меньшей мере несколькими видами каждого типа микроорганизмов.
Затем страховщики определили самые грязные части телефонов, подсчитав, сколько и где располагается формирующих колонии единиц. Оказалось, что на экранах смартфонов "жило" в среднем почти по 85 таких единиц - а на туалетном сидении, для сравнения, насчитывается всего 24 (на клавиатуре и мышке - около пяти). На оборотной стороне телефонов формирующих колонии единиц микроорганизмов было меньше по сравнению с основной - "только" 30. Кнопка выключения была домом почти для такого же количества микроорганизмов, как туалетное сиденье - 23,8 единицы, а кнопка блокировки - для 10,6 единиц. Специалисты подчеркнули, что многие люди даже не представляют, сколько инфекционных агентов находится на смартфоне, который пользователь держит у лица.
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