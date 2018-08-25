Ученые нашли пользу сахара

Исследователи из университета Вашингтона в Сент-Луисе обнаружили, что сахар трегалоза (углевод из группы невосстанавливающих дисахаридов) оказывает полезное влияние на человеческий организм, выводы ученых публикует MedicalXpress. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Трегалоза, согласно исследованию, целебно воздействует на печень, а также увеличивает чувствительность к инсулину, что в свою очередь снижает риск развития диабета.

Эксперименты, проводимые на мышах, продемонстрировали, что добавление трегалозы в питьевую воду вызывает активацию гена ALOXE3 в организмах испытуемых. Выяснилось, что данный дисахарид также блокирует попадание глюкозы в печень, что приводит к поглощению глюкозы из крови и снижению ее концентрации в организме.

Это позволяет человеческому организму лучше перерабатывать инсулин и снизить инсулинорезистентность (нарушение метаболического ответа на инсулин), из-за которой происходит развитие сахарного диабета 2-го типа.

Кроме этого, исследователи выяснили, что дисахарид вызывает ускоренное сжигание калорий, при этом увеличивая температуру тела, уменьшая отложения жира в печени и уровень холестерина в крови и препятствуя увеличению общей массы тела.

Таким образом, трегалоза действует подобно антидиабетическим препаратам - тиазолидиндионам, которые повышают реакцию на инсулин.

Из-за нарушения усвоения глюкозы и развивающейся вследствие этого абсолютной либо относительной недостаточности гормона инсулина может развиться опасная болезнь - сахарный диабет, который характеризуется гипергликемией - стойким увеличением содержания глюкозы в крови. Данное заболевание отличается хроническим течением и нарушением всех видов обмена веществ: углеводного, жирового, белкового, минерального и водно-солевого. Данному заболеванию подвержены, помимо людей, также некоторые животные, такие как кошки и собаки.